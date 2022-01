Djokovic dans les limbes alors qu’il combat l’expulsion d’Australie

Enfermé dans un différend sur son statut de vaccination COVID-19, Novak Djokovic a été confiné jeudi dans un hôtel de détention pour immigrants en Australie alors que le joueur de tennis masculin n ° 1 au monde attendait une décision de justice pour savoir s’il peut participer à l’Open d’Australie plus tard ce mois-ci.

Djokovic, un sceptique à l’égard des vaccins, s’était rendu en Australie après que les autorités de l’État de Victoria lui ont accordé une exemption médicale aux exigences strictes de vaccination du pays. Mais lorsqu’il est arrivé mercredi soir, les forces frontalières australiennes ont rejeté son exemption comme invalide et lui ont interdit d’entrer dans le pays.

Une audience du tribunal sur sa tentative d’éviter l’expulsion a été fixée à lundi, une semaine avant le début du premier grand tournoi de tennis de la saison. Le champion en titre de l’Open d’Australie l’attend à Melbourne dans un hôtel sécurisé utilisé par les agents de l’immigration pour héberger les demandeurs d’asile et les réfugiés.

Djokovic espère dépasser ses rivaux Rafael Nadal et Roger Federer dans les records et remporter son 21e titre en simple du Grand Chelem, le plus grand joueur de tennis masculin.

L’obtention d’une exemption par Djokovic pour qu’il puisse jouer a déclenché un tollé et des allégations de traitement spécial en Australie, où les gens ont passé des mois en détention et ont subi de sévères restrictions de voyage au plus fort de la pandémie.

Après son vol long-courrier, la star du tennis a passé la nuit à l’aéroport à essayer de convaincre les autorités qu’il disposait des documents nécessaires, en vain.

« La règle est très claire », a déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison. « Vous devez avoir une exemption médicale. Il n’avait pas d’exemption médicale valide. Nous passons l’appel à la frontière, et c’est là qu’il est appliqué. »

Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que le visa de l’athlète avait été annulé après que les autorités frontalières ont examiné l’exemption médicale de Djokovic et examiné « l’intégrité et les preuves qui la sous-tendent ».

Les motifs pour lesquels il a obtenu une dispense n’ont pas été divulgués dans l’immédiat.

Alors que Djokovic a fermement refusé de dire s’il a reçu des vaccins contre le coronavirus, il s’est prononcé contre les vaccins, et il est largement présumé qu’il n’aurait pas demandé d’exemption s’il avait été vacciné.

Un juge fédéral se saisira de l’affaire la semaine prochaine. Un avocat du gouvernement a convenu que le neuf fois champion de l’Open d’Australie ne devrait pas être expulsé avant cette date.

« Je me sens mal depuis hier qu’ils le maintiennent prisonnier. Ce n’est pas juste. Ce n’est pas humain. J’espère qu’il va gagner », a déclaré la mère de Djokovic, Dijana, après avoir brièvement parlé avec lui par téléphone depuis Belgrade.

Elle a ajouté: « Un hébergement horrible, horrible. Ce n’est qu’un petit hôtel d’immigration, si c’est un hôtel du tout. »

La ministre australienne des Affaires intérieures, Karen Andrews, a déclaré vendredi que Djokovic pourrait quitter le pays sur le premier vol disponible.

« Puis-je dire, tout d’abord, que M. Djokovic n’est pas détenu en captivité en Australie. Il est libre de partir à tout moment qu’il choisit de le faire », a déclaré Andrews. « Et la Force frontalière facilitera en fait cela. »

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré qu’il avait parlé à Djokovic et que son gouvernement avait demandé que l’athlète soit autorisé à déménager dans une maison qu’il a louée et « ne pas être dans cet hôtel infâme ».

DOSSIER – Le Serbe Novak Djokovic détient la Norman Brookes Challenge Cup après avoir battu le Russe Daniil Medvedev en finale du simple messieurs au championnat de tennis de l’Open d’Australie à Melbourne, Australie, dimanche 21 février 2021. Djokovic a vu son visa annulé et s’est vu refuser l’entrée en Australie, le jeudi 6 janvier 2022, et devrait être expulsé du pays après avoir passé la nuit à l’aéroport de Melbourne, les autorités ayant refusé de le laisser entrer dans le pays pour l’Open d’Australie après une apparente confusion des visas. (AP Photo/Mark Dadswell, dossier)

Il a ajouté que Djokovic avait été traité différemment des autres joueurs.

« Je crains que cette excès ne se poursuive », a déclaré Vucic. « Quand vous ne pouvez pas battre quelqu’un, alors vous faites de telles choses. »

Les enquêtes des forces frontalières se poursuivaient sur deux autres personnes arrivées en Australie pour le tournoi de tennis, a déclaré Andrews.

Le Premier ministre australien a déclaré qu’il incombait au voyageur d’avoir les documents appropriés à son arrivée, et il a rejeté toute suggestion selon laquelle Djokovic était distingué.

« L’une des choses que fait la Force frontalière est d’agir sur le renseignement pour attirer son attention sur les arrivées potentielles », a-t-il déclaré. « Lorsque vous obtenez des gens qui font des déclarations publiques sur ce qu’ils disent avoir et ce qu’ils vont faire, ils attirent considérablement l’attention sur eux. »

Quiconque fait cela, a-t-il déclaré, « qu’il s’agisse d’une célébrité, d’un politicien, d’un joueur de tennis …

Les demandes d’exemption médicale des joueurs, de leurs équipes et des officiels du tennis ont été examinées par deux groupes d’experts indépendants. Une exemption approuvée permettait l’entrée au tournoi.

Les raisons acceptables d’une exemption comprennent des problèmes de santé majeurs et des réactions graves à une dose précédente du vaccin COVID-19. Une infection au COVID-19 au cours des six derniers mois a également été largement signalée comme un motif d’exemption, mais c’est là que les interprétations semblaient différer entre le niveau fédéral, qui contrôle la frontière, et les responsables du tennis et de la santé de l’État.

Djokovic a été testé positif pour le coronavirus en juin 2020 après avoir joué dans une série de matchs d’exhibition qu’il a organisés sans distanciation sociale au milieu de la pandémie.

Les critiques ont demandé quels motifs Djokovic pourrait avoir pour l’exemption, tandis que les partisans ont fait valoir qu’il avait droit à la vie privée et à la liberté de choix.

De nombreux Australiens qui ont eu du mal à obtenir des tests COVID-19 ou ont été contraints à l’isolement ont vu un double standard.

La tension a augmenté au milieu d’une nouvelle vague de COVID-19 dans le pays. L’État de Victoria a enregistré jeudi six décès et près de 22 000 nouveaux cas, la plus forte augmentation d’une journée du nombre de cas depuis le début de la pandémie.

Le directeur du tournoi de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a défendu mercredi « la demande et le processus tout à fait légitimes » et a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun traitement spécial pour Djokovic.

Vingt-six personnes liées au tournoi ont demandé une exemption médicale et, a déclaré Tiley, seule une « poignée » a été accordée. Aucun de ceux-ci n’a été identifié publiquement.