Djokovic dans les limbes alors qu’il combat l’expulsion d’Australie

Novak Djokovic a passé une journée confiné dans un hôtel de détention pour immigrants dans l’attente d’une décision de justice et face à la perspective d’une expulsion d’Australie en raison d’un problème avec sa demande de visa concernant la réglementation de la vaccination contre le COVID-19.

Le 20 fois champion majeur de Serbie passera au moins une autre nuit en détention pour immigrés, probablement même le week-end, avec ses chances de jouer à l’Open d’Australie de ce mois-ci dans les limbes.

Son visa ayant été annulé par les responsables des forces frontalières australiennes qui ont rejeté ses preuves pour justifier une exemption médicale des règles strictes de vaccination contre le COVID-19 du pays, Djokovic a dû troquer les tribunaux de pratique pour les tribunaux jeudi.

Le juge de la Cour de circuit fédérale Anthony Kelly a ajourné l’affaire de Djokovic jusqu’à lundi en raison d’un retard dans la réception de la demande de révision des décisions de visa et de l’interdiction temporaire de son expulsion. Un avocat du gouvernement a convenu que le joueur de tennis de 34 ans ne devrait pas être expulsé avant la prochaine audience.

Le voyage de Djokovic était controversé avant son atterrissage, lorsqu’il est apparu que le gouvernement fédéral conservateur et le gouvernement de l’État de gauche de Victoria avaient des points de vue différents sur ce qui constituait un motif acceptable d’exemption de la politique de vaccination australienne pour les visiteurs.

Après avoir annoncé mardi sur les réseaux sociaux qu’il avait une « autorisation d’exemption », Djokovic a atterri à Melbourne mercredi soir, pensant qu’il avait l’approbation de l’État de Victoria qui le protégerait de la réglementation exigeant que tous les joueurs, fans et membres du personnel soient complètement vaccinés pour assister à l’Open d’Australie, qui commence le 17 janvier.

Cela aurait été OK pour entrer dans le tournoi, mais apparemment pas le pays.

Après un vol long-courrier, Djokovic a passé la nuit à essayer de convaincre les autorités qu’il avait tous les documents nécessaires, mais la Force frontalière australienne a publié une déclaration disant qu’il n’avait pas rempli les conditions d’entrée.

« La règle est très claire », a déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison.

« Il faut une dispense médicale. Il n’avait pas d’exemption médicale valide. Nous passons l’appel à la frontière, et c’est là qu’il est appliqué. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que l’annulation du visa faisait suite à un examen de l’exemption médicale de Djokovic par les autorités frontalières qui ont examiné « l’intégrité et les preuves qui la sous-tendent ». Djokovic a été transféré jeudi matin dans un hôtel sécurisé contrôlé par des agents de l’immigration qui abrite également des demandeurs d’asile et des réfugiés.

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré qu’il avait parlé à Djokovic et que son gouvernement demandait que, avant lundi, le champion majeur à 20 reprises soit autorisé à déménager dans une maison qu’il a louée et « à ne pas être dans cet hôtel infâme ». Il a ajouté que Djokovic avait été traité différemment des autres joueurs.

« Je crains que cette exagération ne se poursuive », a déclaré Vucic.

« Quand vous ne pouvez pas battre quelqu’un, alors vous faites de telles choses. » L’accès sans quarantaine n’aurait pas été un problème si Djokovic avait pu montrer qu’il était complètement vacciné contre le coronavirus. Au lieu de cela, il a demandé une exemption, qui n’est devenue une option que ces derniers mois après que l’État de Victoria se soit retiré d’une politique complète de non-vaccination et de non-jeu.

Des questions ont maintenant été soulevées au sujet de l’approbation de l’exemption.

Le Sydney Morning Herald a publié des lettres envoyées en novembre par le ministère de la Santé et le ministre de la Santé à Tennis Australia, indiquant que Djokovic ne respectait pas la norme nationale – telle que définie par le Groupe consultatif technique australien sur la vaccination – pour une entrée sans quarantaine.

Interrogé sur la confusion, Morrison a déclaré qu’il incombait à la personne concernée d’avoir les bons papiers à son arrivée.

Le Premier ministre a rejeté la suggestion selon laquelle Djokovic était distingué, mais il a reconnu que d’autres joueurs pourraient être en Australie avec le même type d’exemption médicale.

« L’une des choses que fait la Force frontalière est d’agir sur la base du renseignement pour attirer son attention sur les arrivées potentielles », a-t-il déclaré.

« Quand les gens font des déclarations publiques sur ce qu’ils disent avoir et ce qu’ils vont faire, ils attirent beaucoup l’attention sur eux-mêmes. » « Quiconque fait ça », a-t-il dit, « qu’il s’agisse d’une célébrité, d’un politicien, d’un joueur de tennis … L’exemption médicale, vérifiée par deux panels d’experts indépendants et basée sur des informations fournies anonymement par les joueurs, était censée permettre à Djokovic de jouer à l’Open d’Australie quel que soit son statut vaccinal.

Djokovic s’est prononcé contre les vaccins dans le passé et a fermement refusé de reconnaître s’il avait reçu des vaccins contre le coronavirus.

L’exemption est devenue un sujet politique brûlant cette semaine. De nombreux Australiens qui ont eu du mal à obtenir des tests antigéniques rapides peu disponibles et souvent coûteux, ou qui ont été contraints à l’isolement, ont perçu un double standard.

Les critiques ont demandé quels motifs Djokovic pourrait avoir pour l’exemption, et les partisans ont fait valoir qu’il avait droit à la vie privée et à la liberté de choix.

La tension a augmenté au milieu d’une nouvelle vague de COVID-19 dans le pays. L’État a enregistré jeudi six décès et 21 997 nouveaux cas, le plus grand bond quotidien de cas à Victoria depuis le début de la pandémie.

Le directeur du tournoi de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a défendu mercredi la « demande et le processus tout à fait légitimes » et a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun traitement spécial pour Djokovic.

