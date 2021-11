Djokovic démarre fort à Turin

17/11/2021 à 14h45 CET

Novak Djokovic a entamé le dernier tournoi de l’année dans le but d’être sacré meilleure raquette de la saison pour la sixième fois. Le Serbe qui a remporté trois des quatre tournois du Grand Chelem de la saison, veut mettre la touche finale avec le titre de la finale ATP qui se déroule cette année à Turin.Djokovic a fait ses débuts ce lundi contre le Norvégien et recrue Casper Ruud, qu’il a battu 7-6 (4) et 6-2. A cette victoire le numéro 1 ajoute sa 13ème victoire à sa 14ème participation. Il n’a cédé à David Ferrer que lors de sa première participation par un double 6-4.

Djokovic affrontera le Russe Rublev lors du deuxième match de mercredi, qui a battu Tsitsipas lors de son match d’ouverture en deux sets, 6-4 et 6-4.

Medvedev qualifié pour les demi-finales

Dans l’autre groupe, Medvedev a dépassé Zverev lors de la deuxième journée et a certifié son passage en demi-finale. L’autre partie du groupe qui a dû affronter Berrettini avec Hurkacz, avait Sinner comme invité surprise, qui a remplacé son compatriote Berrettini, blessé lors du premier match de groupe.