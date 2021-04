Djokovic dit qu’il ne révélera pas s’il sera vacciné ou non contre le Covid

23/04/2021 à 19:53 CEST

.

Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, l’a clairement fait savoir ce vendredi en Belgrade que votre intention n’est pas de révéler si vous serez ou non vacciné contre le covid, pour éviter de faire partie d’un supposé “jeu” médiatique. “Je vais garder pour moi la décision de me faire vacciner. Je pense que c’est une décision privée et intime et je ne veux pas entrer dans le jeu des pro ou contre les vaccins que les médias créent maintenant”, a déclaré Djokovic.

“J’ai le droit de le faire”, a souligné la première raquette au monde lors d’une conférence de presse télématique dans la capitale serbe, où elle participe à un tournoi ATP 250, en réponse à une question sur la vaccination. “C’est quelque chose dans lequel je ne veux pas être impliqué (…) Je ne veux pas répondre à cette question et j’espère que tout le monde la comprendra”, a-t-il insisté.

Il considère qu’il s’agit d’une “question très sensible”, dans laquelle “les gens deviennent très émotifs”, et il prônait “la liberté de choix” et “le respect de la décision de chacun”. Djokovic Il a rappelé qu’il n’est pas clair si la vaccination sera obligatoire pour la participation aux tournois ATP.

D’autre part, il a indiqué qu’il avait des informations de l’organisation du tournoi de Belgrade selon lesquelles de nombreux joueurs seraient vaccinés et a déclaré qu’il était heureux que justement en Serbie, ils aient la possibilité de choisir entre différents vaccins.

Djokovic, créateur du concours en Belgrade, sa ville natale, a déclaré que l’objectif à long terme du tournoi est de “donner aux joueurs de tennis locaux, ceux établis au sommet du monde et surtout les jeunes, l’opportunité de rivaliser avec les meilleurs du monde“Ils auront donc l’expérience qui compte beaucoup pour eux, pour leur développement, mais aussi l’opportunité de gagner des points aussi importants”, a-t-il déclaré.

Djokovic Il est le demi-finaliste du tournoi de Belgrade après avoir battu le Serbe aujourd’hui Miomir Kecmanovic (47) par 6: 1, 6: 3. Son rival en demi-finale sera le vainqueur du match opposant le Russe Aslan Karatsev et italien Gianluca Mager.

Un autre demi-finaliste est l’Italien Matteo Berrettini (10), qui a battu le Serbe aujourd’hui Filip Krajinovic, et qu’il affrontera en demi-finale avec le vainqueur du match entre les Japonais Taro Daniel et l’Argentine Federico Delbonis.