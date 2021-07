Djokovic dompte Shapovalov vers sa septième finale

09/07/2021 à 21:03 CEST

.

serbe Novak Djokovic Il est déjà à un pas d’être le joueur de tennis avec le plus de Grand Chelem avec Roger Federer et Rafael Nadal. Une seule victoire le sépare de l’égalisation à Olympus après avoir apprivoisé le Canadien Denis Chapovalov par 7-6 (3), 7-5 et 7-5.

Celui de Belgrade contestera le septième fin de sa carrière au All England Club, en quête du sixième titre. Seul Andy Murray l’a empêché de devenir champion en 2013. Le reste, tous les titres, y compris les deux dernières éditions et les 20 derniers matchs, la meilleure séquence de sa carrière à Wimbledon.

Il a gagné le droit de se battre pour son vingtième grand après une autre magnifique performance devant un Chapovalov incapable de convertir vos chances. Le Canadien a menacé de mettre Djokovic en difficulté, qui n’a plus perdu un set depuis le premier tour, mais a reculé à chaque fois.

Il est venu servir pour prendre le premier set et avec 5-4 30-30 il a raté un droit très facile au milieu du terrain. Là, vous avez vu les coutures d’un Shapovalov qui a jeté cet échec en milieu de match. Condamné à ne pas sceller le set, il a fini par le livrer au tie-break, mais les choses ne se sont pas améliorées dans le deuxième set.

La faute pendait toujours dans sa tête et sa main tremblait quand il pouvait entrer pour tuer. En deux services consécutifs de Djokovic, il a réussi cinq balles de break, dont un 0-40. Il n’en a converti aucun.

La première fois que Djokovic l’avait fait, le set est allé à la Serbie avec une double faute terne de Shapovalov. C’était la constante dans un match où Djokovic a pris le mode défensif pour démanteler le Canadien, qui avait besoin du match de sa vie pour remporter sa première demi-finale d’un Grand Chelem. Indépendamment de la pression ou des nerfs, Shapovalov n’a pas été vaincu dans les vestiaires, mais il diminuait chaque fois qu’il pouvait entrer dans l’histoire.

Leur 36 fautes directes n’ont pas non plus aidé à faire pencher un Djokovic qui se sent déjà le mieux. A deux jours d’égaler le meilleur record de l’histoire du tennis, sa confiance sur le court est au plus haut. Dans aucune de ses victoires sur la chaise, il n’a été vu avec une poitrine plus enflée. Même une position permanente contre lui ne l’apaisera pas.

Il veut être une légende et seul Matteo Berrettini le sépare de Nadal et Federer.