Djokovic écrase Rublev et est déjà en demi-finale de la finale ATP

17/11/2021 à 21:39 CET

Deux sur deux pour Novak Djokovic lors de la finale de l’ATP à Turin et un ticket pour les demi-finales. Le Serbe a atteint la dernière ligne droite de la saison en pleine forme et aujourd’hui, il a écrasé le Russe Andrey Rublev par 6-3 et 6-2 en un peu plus d’une heure de jeu.

Le triomphe, ainsi que celui de la première journée contre le Norvégien Casper Ruud (7-6 (4) et 6-2) et surtout au retrait pour cause de blessure de Tsitsipas ils l’ont automatiquement passé à l’avant-dernier tour du tournoi. Un hypothétique duel avec Medvedev, premier du groupe Rouge, ne serait pas avant la finale.

Roublev, qui est venu de vaincre Tsitsipas précisément, était un jouet cassé entre les mains de la pupille de Marian Vajda. Il a présenté une résistance au cours des six premiers matchs, mais à partir du 3-3 du premier tour, ‘Nole’ a activé le mode rouleau et avec un partiel de 9-2, il a résolu le duel. Il y a déjà 50 victoires cette année pour le Belgrade, qui s’apprête à disputer son sixième Masters, ce qui l’égalerait avec Roger Federer.

Le Serbe, qui a terminé l’année numéro 1 mondial pour la septième fois de sa carrière, a contrôlé le rythme tout au long du match et a scellé sa victoire en une heure et huit minutes.

Lors de sa première rencontre complète avec Rublev, Djokovic a frappé quatorze as et a fait une bonne pause dans le huitième match pour remporter le premier set 6-3. Nole a augmenté le niveau au fil des minutes et le deuxième set était un monologue du Serbe, terminé avec un 6-2 autoritaire et trois vainqueurs lors du dernier match.