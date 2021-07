Djokovic est-il le meilleur de l’histoire ?

12/07/2021 à 22:32 CEST

Novak Djokovic est déterminé à clore le débat sur qui est le meilleur joueur de tennis de l’histoire. Après avoir remporté la finale de Wimbledon contre l’Italien Matteo Berrettini, le Serbe a égalé les 20 tournois du Grand Chelem de Roger Federer Oui Rafael Nadal et sur la base de nombreuses autres données, il le dit déjà clairement et haut et fort « Je me considère comme le meilleur, je pense que je suis le meilleur & rdquor ;.

La vérité est que si nous examinons toutes les données, les arguments pour faire une telle déclaration ne manquent pas. D’emblée les données les plus importantes sont ces 20 ‘Big’ conquis par le numéro un (9 Australian Open, 6 Wimbledon, 3 US Open et 2 Roland Garros), mais il existe des données plus importantes se référant aux Grands Chelems comme celui de Djokovic. est le seul à les avoir remportés tous les quatre au moins deux fois. Federer n’a remporté qu’une seule fois Roland Garros et Rafa Il n’a qu’un seul Open d’Australie à son palmarès.

Dans le nombre de titres ATP, c’est là que le Serbe “clique” puisqu’au total il a récolté 85 trophées tandis que le Suisse a 103 titres à son actif tandis que le Baléare en a remporté un total de 88.

Maintenant, si nous ne prêtons attention qu’aux titres importants tels que le Grand Chelem et le Masters 1000, alors le Serbe est le dominant avec 60 couronnes, quatre de plus que Nadal (56) et six de plus que Federer (54).

Carrière flamboyante

L’une des données les plus frappantes est qu’en 2008, lorsque Djokovic a remporté son premier “Grande” (Open d’Australie), personne n’aurait parié ses économies qu’il rattraperait Federer dans cette “course” puisqu’il avait 12 “Grandes” dans sa vitrine notamment (3 Australian Open, 5 Wimbledon et 4 US Open). Il y aurait même ceux qui pensaient qu’ils ne rattraperaient pas les Baléares qui avaient déjà 3 Roland Garros.

Mais on peut encore aller plus loin, en 2011 quand Djokovic Il a remporté son deuxième ‘Big’, encore une fois le tournoi australien, celui de Bâle en avait pas moins de 16 alors que le Manacorí en avait déjà gagné 9. Personne n’aurait cru qu’une décennie plus tard le joueur de tennis serbe aurait rattrapé ses deux éternels rivaux. qui, à juste titre, ‘Nolé” assure toujours qu’avoir coïncidé avec eux en même temps ” a fait de moi un meilleur joueur de tennis & rdquor ;.

Pas moins de 18 tournois du Grand Chelem en dix ans, c’est seulement à la portée d’un “super phénomène” comme Djokovic qui est aussi le plus jeune des trois à atteindre le chiffre magique des 20 tournois du Grand Chelem avec 34 ans, un mois et 19 jours. .

Mais nous avons encore des données à suivre en ce qui concerne les Grands Chelems, puisque Djokovic est le seul des « Trois Grands » à avoir conquis les Quatre Grands consécutivement, mais pas la même année. Mais 2021 peut être magique pour ‘Nolé« En ce sens, puisque si on gagnait l’US Open, il n’y aurait plus de discussion à ce sujet. Il serait le seul à avoir le “Grand Chelem” sur son CV.

Maîtres 1000

Quant au Masters 1000, le numéro un en a remporté 36, le même que Nadal et huit de plus que Federer, mais avec la particularité que ‘Nolé‘est le seul joueur de tennis qui les a tous gagnés et qui les a également gagnés au moins deux fois. En cela, il surpasse également ses concurrents directs. Rafa n’a jamais remporté les 1000 Masters de Cincinnati, Shanghai et Paris tandis que Roger manque le titre de Monte Carlo.

face à face

Terminons maintenant une dernière information en faveur de Djokovic. Vous avez gagné face à face avec les deux autres « monstres » de l’histoire du tennis. Le Serbe a battu Federer 27 fois au cours des 50 matches au cours desquels ils ont été mesurés, tandis que Rafa a été battu lors de 30 de ses 58 matchs.

Vous avez déjà un ticket pour les finales ATP

Le triomphe en finale de Wimbledon avait un prix supplémentaire imprégné, qui devait devenir le premier joueur de tennis de l’année à atteindre mathématiquement son classement pour la finale ATP qui se tiendra du 14 au 21 novembre à Turin. C’est la quatorzième fois que le Serbe se qualifie pour ce tournoi qu’il remporte cinq fois. En revanche, Djokovic a remis en cause sa participation aux JO de Tokyo après avoir remporté le titre à Wimbledon : « Il va falloir que j’y réfléchisse. Mon plan a toujours été d’aller aux Jeux, mais en ce moment je suis un peu divisé. C’est un peu 50-50 d’après ce que j’ai entendu ces derniers jours & rdquor;, a assuré le Serbe, qui a remporté la médaille de bronze à Pékin 2008. S’il démissionne finalement, ‘Nolé‘perdra l’opportunité d’obtenir le Golden Slam (les quatre Grands Chelems et la médaille d’or olympique).