Djokovic est toujours parfait et atteint les quarts de finale pour la douzième fois

09/07/2021 à 6h48 CEST

. / Flushing Meadows

serbe Novak Djokovic, tête de série, a gagné ce lundi 1-6, 6-3, 6-2 et 6-2 contre l’adolescent américain Jenson Brooksby, numéro 99 mondial, et atteint les quarts de finale de l’Open des États-Unis pour la douzième fois, en 16 participations. Djokovic, bien qu’il ait à nouveau renoncé à un set, est resté parfait dans la lutte pour boucler le cycle des tournois du Grand Chelem avec sa 25e victoire et n’est qu’à trois de l’atteindre pour la première fois chez les hommes depuis que le légendaire l’a réalisé. Rod Lave australien.

Le joueur de tennis serbe de 34 ans a eu besoin de deux heures et 58 minutes d’action sur le court central du stade Arthur Ashe pour atteindre les quarts de finale, où il rivalisera avec l’Italien. Matteo Berrettini, sixième favori, qui s’est également imposé 6-4, 3-6, 6-3 et 6-2 face à l’Allemand Oscar Otte, numéro 144 mondial. Le duel entre Djokovic et Berrettini sera le quatrième et deviendra la revanche de la dernière finale de Wimbledon que le joueur de tennis serbe a remportée en quatre sets.

Dans une épreuve de force exténuante sous les lumières, la tête de série a surmonté une raclée dans le premier set pour priver le tenace Brooksby de plus d’importance lors de la séance nocturne de la huitième journée de l’Open. Djokovic a prolongé et invaincu ses affrontements ATP contre les Américains à Flushing Meadows à 11-0 et 21-0 au total.

Après avoir été mené en quatre sets par un autre jeune, le Danois Holger Rune, qui a atteint le tableau principal lors du tour de qualification, et le Japonais Kei Nishikori lors des tours précédents, c’était la troisième fois en quatre matches qu’il perdait le premier set et la huitième fois. dans 25 Grand Chelem cette année qu’il s’est rallié pour gagner. Aucun autre homme de l’ère ouverte n’a égalé l’exploit, mais encore une fois, Djokovic a montré qu’il n’aura pas la même constance face à un adversaire comme Berrettini.

Le joueur de 20 ans, déjà le plus jeune Américain à atteindre le quatrième tour à New York depuis Andy Roddick, 20 ans, en 2002, a connu son heure de gloire en décrochant le premier set en seulement 29 minutes d’action. La réalisation lui a valu de lever les bras et de recevoir une ovation debout des fans de New York après avoir fait en sorte que Djokovic ait commis 11 erreurs directes contre une seule de Brooksby. Mais ce n’est qu’une question de secondes que Djokovic a changé d’état d’esprit et immédiatement Djokovic a commencé sa démonstration de jeux et de gestes face à la galerie alors qu’il brisait le score de 2-0 au deuxième set.

Le reste du jeu était un monologue dans le jeu de Djokovic qui s’est permis le luxe d’endurer de longs échanges de coups, on en a atteint 23, pour finalement provoquer les supporters locaux qui ont apporté tout leur soutien au jeune joueur de tennis local.

Alors que le match dépassait la barre des une heure, Brooksby a redonné vie à l’Arthur Ashe Stadium en lançant une passe du revers le long de la ligne pour amener un point de rupture à 1-3, mais c’est tout ce qu’il a pu obtenir car ensuite est venu le blessure aux ischio-jambiers gauche, n’a pas été soulagé et Brooksby a commis sa deuxième double faute du match qui s’est avérée coûteuse puisqu’il a livré son premier service du quatrième set encore sur le point de décider en faveur de Djokovic. Le numéro un mondial a terminé le match avec 44 vainqueurs et 41 fautes directes, ce qu’il ne pourra pas répéter contre Berrettini s’il veut remporter la victoire, alors qu’il était sûr de son service pour neuf as et une seule double faute .

Dans les autres résultats des huitièmes de finale du simple messieurs, l’Allemand Alexandre Zverev, quatrième favori, Il a battu le jeune italien Jannik Sinner 6-4, 6-4 et 7-6 (7), treizième tête de série, et a prolongé la séquence de victoires qui a commencé à Tokyo 2020 à 15 victoires consécutives, avec le titre Cincinnati Masters 1000 en sa possession. Alors que l’Afrique du Sud Lloyd Harris, numéro 46 mondial, a battu l’Américain Reilly Opelka en quatre sets 6-7 (6), 6-4, 6-1 et 6-3, vingt-deuxième tête de série, et sera le rival de Zverev en quarts de finale.