Djokovic et Bertens défendront leur titre à Madrid

06/04/2021 à 16:19 CEST

serbe Novak Djokovic et le néerlandais Kiki bertens, derniers champions du Mutua Madrid Open, en 2019, s’affronteront à nouveau à la Caja Mágica du 27 avril au 9 mai.

Tous deux figurent dans la liste des inscriptions que l’organisation du concours, catégorie ATP Masters 1000 et WTA 1000, a publiée ce mardi.

« Novak Djokovic, le joueur qui a occupé la première place du classement ATP pendant le plus de semaines dans l’Open Era, sera en charge de la tête d’affiche de cette édition. Le Serbe reviendra pour défendre la couronne qu’il a soulevée en 2019 et qu’il a remportée à trois reprises au total (également en 2011 et 2016) », a déclaré l’organisation Mutua Madrid Open dans un communiqué.

Ses principaux rivaux sont les Espagnols Raphael Nadal, le joueur qui a remporté le titre le plus souvent à Madrid (2005, 2010, 2013, 2014 et 2017). L’Espagnol affrontera sa dix-huitième participation au tournoi, un chiffre record avec lequel il partagera Fernando Verdasco.

Suisse Roger Federer Il a également confirmé sa présence dans la Magic Box, où le Russe sera également Daniil Medvedev, l’Autrichien Dominique Thiem, l’allemand Alexandre Zverev ou grec Stefanos Tsitsipas.

Ce sont les joueurs qui se sont inscrits au #MMOPEN # 1️⃣ pic.twitter.com/uYXZbWp1p6 – #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) 6 avril 2021

« Quant aux joueurs locaux, ils ont obtenu un ticket direct pour le tirage au sort final Roberto Bautista, Pablo Carreño, Albert Ramos et Alexandre Davidovitch, qui rejoignent les « jokers » (invitations) récemment annoncés de Image de balise Carlos Alcaraz et Verdasco« , a déclaré l’organisation.

Dans le box des femmes, Kiki bertens retourne à Madrid pour défendre le titre qu’il a obtenu en 2019.

L’Australien jouera également dans la capitale espagnole Ashleigh Barty, actuel numéro un mondial et récent champion de Miami WTA 1000.

Le tchèque Petra Kvitova, le joueur qui a remporté le trophée le plus souvent (2011, 2015 et 2018), ainsi que le roumain Simona Halep, celui qui accumule le plus de finales (2014, 2016, 2017 et 2019), fera également partie de l’affiche.

L’Espagnol Garbiñe Muguruza, les Japonais Naomi osaka, le tchèque Karolina Pliskova, l’Allemand Angélique Kerber déjà biélorusse Victoria Azarenka Ce sont d’autres noms illustres du Mutua Madrid Open de 2021. Tous sont arrivés en tête du classement WTA.