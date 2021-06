Djokovic et Federer s’évitent jusqu’à la finale de Wimbledon

in

serbe Novak Djokovic et le Suisse Roger Federer s’éviteront jusqu’à une hypothétique finale du tournoi de Wimbledon, comme le dicte le tirage au sort effectué ce vendredi.

Les deux finalistes de la dernière édition, qui a couronné Djokovic avec son cinquième Wimbledon, ont été encadrés dans des parties opposées du tableau, et ne peuvent être mesurés que dans la finale du tournoi qui se jouera le 11 juillet.

Djokovic, Quoi cherche à égaler le record de 20 Grand Chelem en possession de Federer et de l’Espagnol Rafael Nadal -qui n’a pas assisté à Wimbledon-, l’invité local sera mesuré au premier tour Jack drapier, finaliste de l’édition junior en 2018, tandis que Federer la recherche du neuvième titre contre les Français va commencer Adrien mannarino, qu’il domine 6-0 en face à face.

Le Serbe pourrait se mesurer au second tour avec le Sud-Africain Kevin Anderson, en quarts de finale avec le Russe Andreï Roublev et en demi-finale contre le Grec Stefanos Tsitsipas: En échange, Federer je ferais face au russe Daniel Medvedev en quarts de finale et à l’Allemand Alexandre Zverev ou en italien Matteo Berrettini en demi-finale.

Medvedev, deuxième tête de série du tournoi, fera ses débuts contre l’Allemand Jan-Lennard Struff, qui l’a battu il y a quelques jours à Halle, tandis que Zverev débutera contre le Néerlandais Tallon Griekspoor ; Tsitsipas, contre l’Américaine Frances Tiafoe ; et Rublev contre l’Argentin Federico Delbonis.

En outre, Andy Murray, invité par l’organisation et qui n’a pas concouru en simple à Wimbledon depuis 2017, fera ses débuts contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili.

En ce qui concerne la Espagnols, Alejandro Davidovich jouera contre l’Américain Denis Kudla; Bernabé Zapata, contre le Chilien Christian Garín ; Pedro Martinez, contre l’italien Stefano Travaglia; Albert Ramos, contre l’italien Fabio Fognini ; Roberto Carballés, contre le Canadien Vasek Pospisil ; Feliciano López, contre les britanniques Dan Evans ; et Pablo Andújar, contre les français Pierre-Hugues Herbert.Roberto Bautista commencera Wimbledon contre l’Australien John Millman, Jaume Munar fera de même contre Ilya Ivashka ; Paul Carreno, contre l’américain Sam Querrey ; Fernando Verdasco, contre bulgare Grigor Dimitrov ; et Carlos Alcaraz, contre l’américain Tommy Paul.

De son côté, l’Argentin Diego Schwartzman jouera contre le Français Benoit Paire, l’Australien Nick Kyrgios, qui est de nouveau en compétition depuis le début de l’année, affrontera le Français Ugo Humbert et l’Argentin Guido Pella, qui défend les quarts de finale 2019. , entrera en collision avec Berrettini.