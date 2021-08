Djokovic et Osaka reconnaissent qu’ils sont les protagonistes à suivre en Open

28/08/2021 à 7h46 CEST

serbe Novak Djokovic ne cache pas la réalité que cette année est plus que jamais la grand protagoniste dans la compétition masculine et il en va de même avec la championne en titre du titre féminin, la Japonaise Naomi Osaka. Tous deux sont apparus virtuellement devant les médias et ont admis tout ce qui signifiait leur rôle dans le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Djokovic, 34 ans, face aux absences des joueurs qui pourraient le plus faire de l’ombre, l’Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer, tous deux blessés, a également entre ses mains pour devenir le premier joueur à remporter 21 titres de Grand Chelem et remporter le premier Grand Chelem d’une année civile pour la première fois en un demi-siècle. “Je suis énormément inspiré et motivé par ça, sans aucun doute. Mais en même temps, je sais équilibrer les choses mentalement, avec beaucoup d’attentes, évidemment, autour. Ma participation ici, sans la participation de Rafa (Nadal) et Roger (Federer)” a déclaré Djokovic, numéro un mondial. “Je suis désolé pour son absence, mais je sais qu’il y a beaucoup de gens qui vont regarder mes matchs et espérer que je vais bien et que je me bats pour un Chelem.”

Djokovic a commencé son accumulation de trophées majeurs sur les courts en dur de l’Open d’Australie en 2008 ; son titre là-bas en février était le neuvième. Il a ajouté son deuxième trophée sur terre battue rouge à Roland-Garros en juin, suivi de son sixième sur gazon à Wimbledon en juillet. Un quatrième sur les courts en dur de Flushing Meadows lors de la finale le 12 septembre lui permettrait non seulement de briser une égalité dans ses chelems en carrière avec Federer et Nadal, mais il atteindrait également 4 sur 4 cette année, quelque chose que seuls deux autres tennismen joueurs, ils ont réussi.

Don Budge a été le premier en 1938, et Rod Laver a organisé de véritables tournois du Grand Chelem en 1962 et 1969. C’est un exploit : au cours des 52 années qui ont suivi, aucun homme n’a remporté les trois premiers titres majeurs en une seule saison, jusqu’à ce que maintenant. .

Le voyage de l’année dernière à New York ne s’est pas bien terminé pour Djokovic après son départ. disqualifié de son match de quatrième ronde après avoir frappé par inadvertance un juge de ligne avec une balle qu’elle a frappée après avoir perdu un match dans le premier set. Le seul match du Grand Chelem qu’il a perdu depuis ce jour était la finale contre Nadal à Roland-Garros retardée par la pandémie de l’année dernière, en octobre.

L’Osaka, 23 ans, troisième au classement mondial, sait également que son retour en Grand Chelem pour la première fois depuis son retrait de Roland-Garros pour une pause de santé mentale signifie qu’elle sera au centre de l’attention lorsqu’elle a une raquette en main en tant que championne en titre féminine, à Flushing Meadows, et quand elle a des micros devant elle. Osaka a déjà quatre titres du Grand Chelem à son actif, dont deux à l’US Open et deux autres à l’Open d’Australie.

Le dernier tournoi du Grand Chelem de l’année commence lundi, avec des fans autorisés après la suspension de la participation du public aux matchs l’année dernière en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais après que l’USTA ait déclaré qu’il n’y aurait pas de protocole pour l’arrivée des fans, ce vendredi, le maire de New York, Bill de Blasio, a établi que seuls ceux qui ont été vaccinés seront autorisés. Cependant, le grand dilemme pour l’Open sera de savoir comment couvrir les pertes de Nadal, Federer et des sœurs Williams, le premier Grand Chelem depuis 1997 dans lequel les quatre seront absents. Peut-être que l’arrivée de nouvelles figures mondiales du tennis comme le Russe Daniil Medvedev, le Grec Stefanos Tsitsipas et l’Allemand Alexander Zverev, le nouveau champion olympique à Tokyo 2020, pourra les compenser. “Nous voulons déjà rivaliser au maximum pour essayer d’atteindre le niveau de Djokovic et le faire battre à la fin”, a déclaré le Russe Medvedev, le numéro deux mondial. “Je serai prêt à faire un bon tournoi, mais la réalité est que Djokovic est tout simplement incroyable. Je n’ai pas d’autre mot.” Tsitsipas, numéro trois mondial, a le même sentiment, qu’il a souligné arriver dans un grand moment de forme et espère faire un grand tournoi.