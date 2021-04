Djokovic fera ses débuts face au vainqueur des Kwon-Carballés

19/04/2021 à 23:55 CEST

Le tournoi ATP 250 à Belgrade a débuté ce lundi avec les premiers matchs du tableau principal, dans lequel Le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial et créateur du championnat, commence comme tête de série et fera ses débuts au deuxième tour contre le vainqueur du duel entre le coréen Kwon Soonwoo et l’espagnol Roberto Carballés, qui a été rattrapé après avoir chuté dans la phase précédente.

L’Argentin Francisco Cerúndolo a battu Carballés par 7-6 (6) et 6-4 dans l’une des finales de la phase préliminaire, mais l’Espagnol a fini par être joué par une défaite et ce mardi il affrontera Kwon à la recherche d’une rencontre avec Djokovic. . L’Argentin affrontera l’Australien Alexei Popyrin au premier tour.

La journée de ce lundi a commencé par la défaite de l’Argentin Federico Coria (6-4 et 6-0) contre le Serbe Nikola Milojevic, qui affrontera au deuxième tour le vainqueur du match entre le Serbe Filip Krajinovic, cinquième tête de série, et l’Italien Stefano Travaglia.

L’Italien Marco Cecchinato a battu le Serbe Viktor Troicki, invité par l’organisation, 6-1 et 6-4, et affrontera son compatriote Matteo Berretini, tête de série numéro deux du tournoi.

L’Australien John Millman a remporté une victoire acharnée sur le Serbe Danilo Petrovic 7-5, 6-4 et affrontera mardi le vainqueur du match entre l’Uruguayen Pablo Cuevas et le Finn Emil Ruusuvuori.

Le tournoi, qui compte jusqu’à sept joueurs de tennis serbes, a les pertes de dernière minute de l’Autrichien Dominic Thiem et du Français Gaël Monfils, numéros 4 et 15 du classement ATP.