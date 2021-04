Djokovic fulmine Soonwoo et est déjà en quarts de finale

23/04/2021 à 09h09 CEST

Novak Djokovic, numéro un mondial, disputera les quarts de finale du tournoi à Belgrade, sa ville natale, après avoir battu le Sud-Coréen au deuxième tour mercredi Soonwoo kwon 6-1 et 6-3 dans un match retardé par la pluie.

DjokovicChampion du tournoi en 2009 et 2011, il n’a laissé aucune place à la surprise à son retour à l’Open de Serbie et a résolu le match en une heure et 10 minutes de jeu.

Le Serbe est revenu pour montrer son meilleur niveau. Précis et puissant en marche arrière, énergique au drive et mortel au service. Soonwoo, bourreau d’espagnol Roberto Carballés au premier tour, il a réussi à briser un service de son rival au deuxième tour, sans effet sur la victoire autoritaire de l’hôte.

Le numéro un mondial connaît une semaine plus sereine dans cet ATP 250 que la dernière, alors qu’au 1000 Masters de Monte Carlo, il n’a remporté qu’un match et perdu en huitièmes de finale contre le Britannique Daniel Evans.

Son rival en quarts de finale sera son compatriote Miomir Kecmanovic, 21 ans et numéro 47 du classement, huitième tête de série du tournoi, qui a battu les Français au huitième Arthur Rinderknech par 6-3, 3-6 et 6-3.

Le principal danger pour Djokovic dans la boîte est italien Mateo Berrettini, dixième joueur mondial, qui affrontera son compatriote Marco Cecchinato à la recherche de son billet pour le prochain tour.