Djokovic gagne l’affaire devant le tribunal et pourra rester en Australie !

01/10/2022

Le à 09:48 CET

Djokovic est gratuit ! Au moins pour l’instant. joueur de tennis serbe vous avez gagné votre cause devant les tribunaux et pourrez rester en Australie participer à l’Open d’Australie (qui se tient du 17 au 30 janvier), au détriment de la prochaine étape franchie par le gouvernement australien, notamment le ministre de l’Immigration, Alexis Hawke.

Le juge de la Federal Circuit Court, Anthony Kelly, a déterminé que La décision d’annuler le visa de l’actuel numéro un du classement ATP était « déraisonnable » après avoir écouté pendant plus de trois heures les avocats du joueur de tennis de Belgrade.

Tant le passeport de Djokovic comme tous les autres effets personnels, ils vous seront restitués. Et en plus, l’accusé (le ministre australien de l’Intérieur) devra payer les frais du procès et prendre « toutes les mesures nécessaires pour libérer le demandeur immédiatement« .

LE GOUVERNEMENT AUSTRALIEN RÉPONDRA

L’avocat du ministère de l’Intérieur ‘aussie’, Christophe Tran, veille à ce que le ministre de l’Immigration, Alex Hawke, a à l’esprit exercer votre droit de demander, à titre personnel, l’annulation du visa de Djokovic. Le motif? Le principal est qu’il y a une vraie raison de le réaliser. Dans le cas de ‘Nole’, selon ce qu’ils font remarquer depuis l’Australie, ce serait la prétendue menace pour la santé publique en ne se faisant pas vacciner.

QU’A DIT DJOKOVIC LORS DE L’AUDIENCE ?

Le tribunal a rendu publique la déclaration de ‘Nole’ dans laquelle il a affirmé ne pas être vacciné. « Je suis un joueur de tennis professionnel et la principale raison de venir en Australie est de participer à l’Open d’Australie à Melbourne. Je ne suis pas vacciné. J’ai passé le covid-19 deux fois. Le premier en juin 2020 et je l’ai encore eu récemment. J’ai été testé positif à un test PCR le 16 décembre 2021 », a déclaré le Serbe.

Djokovic Il était détenu depuis jeudi dernier dans un centre de détention de la ville de Melbourne après la révocation de son visa pour non-vaccination contre le covid-19. Il a désormais carte blanche pour être présent au premier Grand Chelem de la saison.

LA RÉPONSE DE NADAL : « JE RESPECTE LES DÉCISIONS »

Les premières réactions de ses collègues n’ont pas tardé à se manifester et, parmi elles, a été celle de Rafael Nadal sur les microphones du programme Onda Cero ‘Más De Uno’. « Sportivement (entre rires) J’ai préféré que Djokovic ne soit pas là mais la justice a parlé et je respecte les décisions», a assuré le récent champion ATP 250 de Melbourne.