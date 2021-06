Djokovic jouera le tournoi de double de l’ATP 250 à Majorque

in

15/06/2021 à 12:56 CEST

Novak Djokovic Il débarquera ce jeudi à Majorque avec l’intention d’obtenir la meilleure préparation possible sur gazon pour le point culminant de ce tour de turf que sera Wimbledon.

serbe a décidé de préparer l’un des événements les plus importants de la saison sur le calendrier du tennis sur les courts du Mallorca Country Club car ceux-ci ont été spécialement construits avec le même gazon que le Grand Chelem de Londres. Le Serbe sera accompagné de toute son équipe technique, emmenée par un autre champion du All England Club tel quel Goran Ivanisevic.

L’actuel numéro 1 du classement ATP profitera des conditions idéales à Majorque non seulement pour s’entraîner, mais participera également à la compétition en double des championnats de Majorque (qui a un prix total de 783 655 euros). Le Serbe a décidé d’accepter l’invitation que le directeur du tournoi lui-même, Toni Nadal, avait-il proposé.

En outre, Djokovic Il assistera également à l’inauguration du nouveau court central du Mallorca Country Club le vendredi 18 juin prochain. Le clou de cet événement sera le « match des légendes » entre le coach de Djokovic, Goran Ivanisevic, et l’ancien numéro 2 mondial, Tommy haas. Novak Djokovic se joindra à la célébration et participera à l’événement.

Près de ‘Nolé‘, un autre champion du Grand Chelem participera aux championnats de Majorque comme l’Autrichien Dominique Thiem. Le champion de l’US Open 2020 est en tête d’un puissant tirage en simple, dont l’un des Next Gen les plus en vue du circuit comme le Norvégien Casper Ruud, au russe Karen Khachanov ou l’espagnol Pablo Carreño Oui Feliciano López.

« Nous sommes très heureux que Novak Djokovic Commencez votre préparation pour le point culminant de la saison qui sera Wimbledon aux championnats de Majorque. Après les semaines intenses à Roland Garros, avec de nombreux matchs épuisants, il se concentrera dans les prochains jours sur l’entraînement au Mallorca Country Club, mais contribuera également à donner de l’importance au tournoi en participant à la compétition de double. Avoir une autre star de premier plan comme Dominique Thiem, qui a fêté en septembre dernier son plus grand succès en remportant l’US Open à New York, est aussi un grand honneur pour notre tournoi et notre nouveau club », dit-il. Edwin Weindorfer, PDG de la société qui fait la promotion de l’événement, le groupe e | motion.