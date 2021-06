Djokovic ne jouera pas la finale du double en raison de la blessure de Gómez-Herrera

24/06/2021 à 21:34 CEST

Le duo formé par le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial du tennis, et Carlos Gómez-Herrera Il ne disputera pas la finale des championnats ATP de Majorque en raison d’une blessure à la cheville de l’Espagnol.

Djokovic et Gómez-Herrera s’étaient qualifiés pour la finale après avoir battu l’Autrichien Oliver Marach et le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi jeudi en deux sets par 6-3 et 7-6 (3).

L’organisation du tournoi des Baléares a rapporté que la deuxième demi-finale qui sera jouée par l’Italien Simone Bolelli et l’Argentin Máximo González, quatrième tête de série, contre le Néo-Zélandais Marcus Daniell et l’Autrichien Philipp Oswald, deuxième, Il se jouera ce samedi et définira enfin le champion du double en l’absence de Djokovic et Gómez Herrera.