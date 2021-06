Djokovic ne laisse aucune option à Cuevas à Roland-Garros

03/06/2021 à 20:42 CEST

serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, n’a laissé aucune option à l’Uruguayen Pablo Cuevas au deuxième tour de Roland Garros et s’est imposé 6-3, 6-2 et 6-4 en 2 heures et 6 minutes.

En route vers son deuxième titre à Paris, lors de son 350e match du Grand Chelem, le Serbe était un rouleau compresseur qui a évité la “bosse” que l’Uruguayen avait voulue après avoir remporté son match du premier tour.

C’était un rêve risqué pour le vétéran grottes, qui à aucun moment n’a semblé en mesure de contrer le tennis du Serbe, qui débarque à Paris après avoir gagné à Belgrade.

Le jeu n’avait qu’un sens, celui imposé par le Serbe, pressé d’atteindre le troisième tour. Djokovic se mesurera pour une place en huitièmes de finale face au vainqueur du duel entre l’Australien James Duckworth et le lituanien Ricardas Bérankis, deux spécialistes des courts en dur qui, a priori, ne devraient pas représenter un gros problème pour le vainqueur du dernier Open d’Australie.

En route pour la demi-finale attendue contre les Espagnols Raphael Nadal, ses principaux obstacles sont l’italien Matteo Berrettini, finaliste à Madrid et neuvième tête de série, et le Suisse Roger Federer, avec qui il pouvait croiser dans les chambres.

grottes il dit adieu au tableau individuel sans avoir atteint le troisième tour, son plafond dans un Grand Chelem et qu’à Paris il a joué quatre fois.