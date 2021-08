Djokovic ne participera pas au tournoi de Cincinnati

in

10/08/2021

Le numéro un mondial du tennis, Novak Djokovic, a annoncé mardi qu’il ne participerait pas au tournoi de la série Masters de Cincinnati, qui débutera samedi prochain, car il a besoin de repos après une saison intense.

“Je veux partager avec vous que je vais sauter le tournoi de Cincinnati pour tirer le meilleur parti de mon temps de récupération et passer plus de temps avec ma famille”, a-t-il écrit. Djokovic sur leurs réseaux sociaux.

La première raquette au monde, qui a remporté cette année trois Grands Chelems : l’Open d’Australie, Roland Garros et Wimbledon, avant de s’incliner en demi-finale des JO de Tokyo face à l’Allemand Alexandre Zverev, numéro cinq de l’ATP, a admis que la saison intense a fait des ravages.

“J’ai perdu beaucoup d’énergie” de l’Open d’Australie en début d’année à Tokyo, et “maintenant je suis complètement concentré sur la reprise et les préparatifs de l’US Open. J’ai hâte de vous revoir à New York “, conclut-il. la courte déclaration.