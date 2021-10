Djokovic participera avec la Serbie à la Coupe Davis

17/10/2021 à 18:24 CEST

Novak Djokovic, numéro un mondial, disputera la Coupe Davis avec la Serbie, qui se jouera entre le 25 novembre et le 5 décembre sur différents sites. Cela a été confirmé par son compatriote, Filip Krajinovic dans une déclaration pour le quotidien serbe ‘Blic’.

« Nous irons là-bas avec les meilleurs joueurs, donc notre objectif est de soulever le trophée, comme cela a été fait en 2010. Novak sera avec nous donc nous n’allons certainement pas perdre. Nous avons fait un pacte pour jouer et nous sommes impatients », a-t-il déclaré d’un ton retentissant Krajinovic Bien que Novak lui-même n’ait pas encore confirmé sa participation, il ne l’a pas non plus fait avec sa présence aux finales ATP ou au Masters 1000 à Paris.

En fait, Djokovic n’a pas joué de tournoi depuis qu’il a disputé la finale de l’US Open au cours de laquelle il a perdu contre le Russe Daniil Medvedev. Un coup dur pour le joueur de tennis de Belgrade qui était en passe de signer le Grand Chelem, après avoir remporté l’Open d’Australie, Roland Garros et Winbledom.

La Serbie a été encadrée dans le groupe F avec L’Autriche et l’Allemagne qui n’auront pas leurs grandes stars, Dominique Thiem, blessé et Alexandre Zverev, qui a démissionné du tournoi. Le premier tour de ce groupe se jouera à Innsbruck. S’ils se qualifient comme deuxièmes du groupe, les prochains matches de la Serbie seraient déjà à Madrid, bien qu’ils ne rencontreraient l’Espagne qu’en demi-finale.