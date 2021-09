Djokovic pense à ne plus rejouer cette saison

13/09/2021 à 17h39 CEST

Novak Djokovic n’a pas pu terminer le Grand Chelem ce dimanche et les vaincus contre Daniil Medvedev a été un coup moral pour le Serbe, qui n’obtient pas les résultats J’attendais cette saison.

Après avoir terminé le jeu, Novak Djokovic a reconnu “C’est une défaite difficile à assimiler” et comme je l’ai laissé entendre, il pourrait être pris il est temps de revenir aux pistes : “Je ne sais pas si je jouerai quelque part. Pour le moment, mon esprit ne peut être qu’ici à New York.”

Il se peut qu’après cette défaite le Serbe envisage de faire une pause, car pour l’instant il est confirmé que ne jouera pas la Laver Cup, compétition qui se déroulera du 24 au 26 septembre. Parmi tous grands événements qui restent encore à contester en 2021 sont les Biens indiens (du 7 au 17 octobre), Paris-Bercy (du 1er au 7 novembre), Finales ATP (du 14 au 21 novembre) et la finale de la Coupe Davis (du 25 novembre au 5 décembre).

Djokovic était devenu comme défi de conquérir les deux grands compétitions au second semestre 2021, mais la réalité est que cela ne s’est pas passé comme il le souhaitait. Vous allez d’abord échappé au ‘Golden Slam’ dans la course et la possibilité de l’annuel, puis il a raté la médaille dans le demi-finales des JO de Tokyo contre Alexandre Zverev. Après a perdu le bronze olympique contre Pablo Carreño et maintenant il a laissé le plus grand défi qui lui a été posé, céder face à Daniil Medvedev.

Le Serbe a reconnu dès la fin du duel que cela a été un coup dur pour leur moral, alors quelques minutes plus tard il est parti ouvrir la possibilité de fermer la saison, afin de regarder avec des yeux différents et une autre énergie à l’Open d’Australie 2022.