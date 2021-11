Djokovic, plus que douteux pour l’Open d’Australie

29/11/2021 à 10h45 CET

serbe Novak Djokovic a peu de chances de disputer l’Open d’Australie, qui débute le 17 janvier prochain, à moins d’un laxisme imprévu de la réglementation sur les vaccins Covid-19. C’est ainsi que le père du joueur l’a reconnu, Srdjan djokovic.

Et c’est que les organisateurs du premier Grand Chelem de l’année ont réitéré que tous les joueurs doivent être vaccinés pour participer.

Et il n’y a aucune preuve que Djokovic l’ont fait. Son père, contrarié par la décision et s’adressant à la télévision serbe, TV Prva, a assuré que la position de l’instance dirigeante de Tennis Australia sur les joueurs vaccinés équivalait à du chantage : « Quand il s’agit de vaccins et non de vaccins, c’est un droit personnel de chacun. d’entre nous si nous serons vaccinés ou non. Personne n’a le droit d’entrer dans notre vie privée & rdquor;, a-t-il déclaré Srdjan sur le site d’information B92. Il a également assuré que : « Dans ces chantages et conditions, Djokovic il ne jouera probablement pas « , en veillant à ce que votre enfant décide par lui-même.Djokovic, qui a remporté neuf titres du Grand Chelem à Melbourne Park, y compris le tournoi de cette année, et partage le record de 20 titres du Grand Chelem masculin avec Roger Federer et Rafael Nadal, aspire à battre le record à Melbourne, où il sera Rafael Nadal mais non Roger Federer, en convalescence après une opération.