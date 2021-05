Djokovic prend un bon départ à Rome

11/05/2021 à 20:53 CEST

Le Serbe Novak Djokovic a pris un bon départ ce mardi aux 1000 Masters de Rome, dont il est actuellement champion, par a battu l’Américain Taylor Fritz 6-4, 7-6 (5).

Djokovic, numéro 1 mondial, est revenu à la compétition pour la première fois depuis le 24 avril, lorsqu’il a perdu en demi-finale à Belgrade, et bien qu’il ne brille pas, il a réussi à prolonger son parcours sur la terre battue du Foro Italico, où il a été cinq fois champion et a disputé dix finales.

Le sien le match a duré une heure et 38 minutes, mais a été interrompu pour presque trois heures à cause de la pluie qui est tombée à Rome, juste au moment où le Serbe venait de gâcher l’occasion de purger et de condamner le match.

Nole, qui avait remporté les trois précédents contre Fritz, était furieux contre le juge et lui-même pour avoir gâché cette opportunité et a dû attendre trois heures avant de pouvoir retourner sur le court central et prendre le match après avoir franchi le bris d’égalité.

Il n’était pas irréprochable à ce moment-là et a dû récupérer un 4-5 au tableau de bord avant de boucler la victoire avec un 7-5 final.

Son prochain rival, dans un match prévu jeudi en présence du public, sera le vainqueur du duel entre l’Espagnol Alejandro Davidovich, qui a battu mardi le Bulgare Grigor Dimitrov, et le Britannique Cameron Norrie.