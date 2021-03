Djokovic quitte le Miami Masters pour passer du temps à la maison avec sa famille: « J’ai besoin de trouver mon équilibre »

Numéro un mondial, Novak Djokovic, Il a démissionné du Miami Masters 1000, le premier de la saison, pour « rester à la maison cette fois-ci, avec sa » famille « , comme il l’expliquait ce vendredi dans un bref message via les réseaux sociaux.

Le joueur de tennis serbe ne participera pas à l’épreuve américaine qui se tiendra du 22 mars au 4 avril. « Chers fans, je suis vraiment désolé de vous annoncer que cette année je ne me rendrai pas à Miami pour concourir.. J’ai décidé d’utiliser ce temps précieux à la maison pour rester avec ma famille », a déclaré« Nole ».

« Avec toutes les restrictions, J’ai besoin de trouver un équilibre entre mon temps en tournée et à la maison. J’espère être de retour l’année prochaine! », A ajouté Djokovic, qui compte six titres à Miami (le dernier en 2016) et mène le record historique du tournoi aux côtés d’André Agassi.

La perte du joueur de Belgrade n’est pas la première importance du tournoi. Mardi dernier Rafa Nadal a également annoncé qu’il ne participerait pas au Masters pour « se concentrer complètement pour la saison sur terre battue ».