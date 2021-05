Djokovic refait surface contre Tsitsipas et s’envole pour les demi-finales contre Sonego

15/05/2021 à 13:57 CEST

Le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial du tennis, est revenu d’une pause avec 4-5 dans le set décisif et a battu le Grec Stefanos Tsitsipas, numéro 5, 4-6, 7-5 et 7-5 et qualifié pour les demi-finales du 1000 Masters à Rome.

Djokovic scellé sa 70e demi-finale aux tournois Masters 1000 après un match d’une intensité énorme, d’une durée de trois heures et 16 minutes, qui a débuté vendredi et s’est terminé ce samedi lorsqu’il a été interrompu par la pluie.

Le Serbe, cinq fois champion à Rome en dix finales, a remporté sa cinquième victoire en sept précédents avec Tsitsipas, contre qui il n’a jamais perdu sur terre battue.

Il a fallu une énorme perte d’énergie pour vaincre le Grec, qui était en avance sur un set (6-4) et une pause dans le deuxième set (2-1 et servir en faveur).

Ainsi le match a été interrompu ce vendredi à cause de la pluie et le matin italien de ce samedi, les deux joueurs de tennis ont repris une bataille spectaculaire, marquée par de longs points, des chutes, des coups gagnants et une longue série de breaks.

Tsitsipas menait 4-2 dans le deuxième set, mais Djokovic a réussi à reprendre le break et à forcer le troisième set, dans lequel il était de retour sur les cordes.

Il a perdu le service à 1-1 sur le tableau de bord et a jeté sa raquette au sol de frustration. Malgré sa faillite, il est revenu pour livrer le service avec le 4-4, ce qui a permis à Tsitsipas de servir pour le match.

Mais Djokovic n’a pas arrêté de se battre et a rendu la pause jusqu’à ce qu’il prenne les devants 6-5. Ce fut un coup psychologique pour le Grec, qui ne parvint pas à conserver son service et le remit à quinze.

Djokovic a signé une victoire épique et rencontrera en demi-finale, prévue dans l’après-midi de ce samedi, l’Italien Lorenzo Sonego (n.31), qui a battu le Russe Andrey Rublev (n.7).