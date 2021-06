Djokovic remporte la victoire contre Nadal dans un match très dur et se retrouve en finale à Roland Garros

06/11/2021

Le à 23:39 CEST

Novak Djokovic s’est glissé en finale de Roland Garros après avoir battu Rafa Nadal dans un match de demi-finale difficile et intéressant qui s’est terminé en quatre sets (3-6, 6-3, 7-5 et 6-2).

Nadal a pris le premier d’entre eux, mais Novak n’a pas baissé les bras et a tracé le résultat dans le second contre les Espagnols. Le troisième, qui nous a conduit au tie-break, a été le tournant. Les deux joueurs de tennis sont arrivés fatigués sous la chaleur intense de Paris et l’intensité de chaque jeu. Chaque point a été célébré comme s’il était le dernier, et le public a vibré à chaque action, conscient de vivre un événement formidable.

Djokovic a fini par prendre le tie-break et il a inégalisé le parti. Il est arrivé physiquement mieux que Rafa dans le dernier set et les erreurs ont condamné le Majorquin, qui a cédé au Serbe et il n’a pas manqué l’occasion d’obtenir sa meilleure version dans les points clés et de remporter le quatrième et dernier set qui l’a mené à la dernière marche pour un nouveau titre du Grand Chelem.

Le Serbe se réunira Stefanos Tsitsipas en finale de Roland Garros 2021 dimanche, après avoir battu le “roi” de la terre battue et le tournoi parisien. Rafa n’avait jamais perdu en demi-finale à Roland-Garros mais cette fois il n’a pas pu décrocher le numéro 1 ATP.