Djokovic retrace Medvedev et dépasse Nadal en 1 000 titres Masters

serbe Novak Djokovic a rempli son match revanche en attente avec le Russe avec un retour Daniel Medvedev Après la finale du dernier US Open, il l’a battu 4-6, 6-3 et 6-3, et a remporté le titre à Paris Bercy, son trente-septième tournoi Masters 1000, un de plus que l’Espagnol. Raphaël Nadal.

Le joueur de tennis de Belgrade, qui s’est assuré samedi pour la septième fois le statut de numéro un mondial en fin d’année pour dépasser le record qu’il partageait avec l’Américain. Pierre Sampras, face à l’épreuve parisienne a égalé 1 000 trophées Masters avec Nadal (36).

Djokovic Il a également relevé le défi et repartira de France avec ce record également résolu.

Djokovic, qui n’avait pas concouru depuis sa défaite en finale de l’US Open avec Medvedev, est passé du moins au plus au rendez-vous à Paris Bercy, qu’il a résolu au bout de deux heures et quart.

Le Balkanique est parti à contre-courant après un départ hésitant et un bon niveau du Russe, champion à Paris l’an dernier.

Tout a changé dans le deuxième set. Comme il s’est passé en demi-finale qu’il a joué contre le Polonais Hubert HurkaczIl a appuyé sur le gaz. Il était plus confiant avec son service, qu’il ne perdait plus, et a égalisé le match après avoir remporté le deuxième set. Medvedev Il a assumé son infériorité dans la section décisive, dans laquelle il n’a pas réussi à contrer le bon niveau du numéro un mondial, ce qui a fini par clore le duel.

Djokovic, qui s’est imposé pour la sixième fois en dix rencontres contre le Moscovite, a décroché son sixième titre au Masters 1000 de Paris. Il a récupéré la couronne qui l’année dernière est allée au Russe. Et cela porte à trente-sept le nombre de Masters 1000 dans sa carrière et aussi son palmarès.

Le Balkan ajoute Paris aux succès de Wimbledon, Roland Garros, l’Open d’Australie et le tournoi de Belgrade. Cinq en 2021 et 85 au total tout au long de sa carrière.