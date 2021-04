Djokovic s’épuise à Belgrade

24/04/2021 à 21:22 CEST

Sport.es

Le numéro un au monde, le serbe Novak Djokovic, en forme ce samedi contre le Russe Aslan Karatsev sa deuxième défaite de la saison7-5, 4-6 et 6-4), qui l’a séparé de la finale du tournoi sur terre battue de Belgrade.

Djokovic, déjà battu au 1000 Monte Carlo Masters par les Britanniques Daniel Evans, également sur terre battue, a manqué d’options pour son deuxième titre de l’année après l’Open d’Australie. Il n’a pas survécu à un combat de trois heures et demie.

A Belgrade, sa troisième épreuve sur le circuit en dehors de la Coupe ATP, il a été battu en demi-finale par le Russe Aslan Karatsev, 28e du classement et qui a réussi à atteindre la deuxième finale de sa carrière après celle de Dubaï cette année, qu’il a remportée. C’est le seul trophée à ce jour dans son palmarès.

Le numéro un mondial, qui il avait battu le Russe sans complications il y a des mois, à l’Open d’Australie, proposait une version grise et instable. Était erratique Djokovic qui a cherché la réaction après avoir perdu le premier set, a tenté de rediriger le match mais n’a trouvé aucune solution contre un adversaire qui n’a pas décliné malgré la perte d’une balle de match à 5-3.

Karatsev il a attendu une nouvelle opportunité et a clôturé la victoire après trois heures et demie de match. Djokovic, champion à Belgrade en 2009 et 2011, est resté sans fin. Le Russe cherchera le titre face au vainqueur du duel entre les Japonais Taro Daniel et italien Matteo Berrettini.