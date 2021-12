Djokovic, spectateur VIP au Red Star-Barça

14/12/2021 à 20h18 CET

La saison étant désormais terminée et en plein tumulte de la vaccination pour participer à l’Open d’Australie, Novak Djokovic a profité de son temps libre pour se rendre sur le terrain du Red Star qui affronte aujourd’hui le Barça à l’occasion de la quinzième journée de l’Euroligue.

Et c’est que le numéro un du classement profite ces jours-ci d’un repos bien mérité après une saison longue et compliquée et que son statut vaccinal n’est pas encore réglé. On l’a vu ces jours-ci dans les montagnes de Kopaonik accompagné de sa famille, isolé du monde du tennis, au moins pour quelques jours.

Une mini retraite dans laquelle il a aussi eu du temps pour le basket. Le joueur de tennis de Belgrade a été l’une des principales attractions du match et a été accueilli par les applaudissements de ses compatriotes à son arrivée sur le court.

. @ DjokerNole ve & ccaron; tu étais bodri KK Crvena zvezda 🔴⚪️ # kkcz #EuroLeague #TogetherWeCan #EveryGameMatters pic.twitter.com/hza6lHgEcM – KK Crvena zvezda mts (@kkcrvenazvezda) 14 décembre 2021

Le Barça, actuel leader de l’Euroligue, affronte un Red Star classé douzième du classement, mais dans une bonne dynamique après avoir remporté ses deux derniers matchs : 58-69 à Saint-Pétersbourg et 81-75 contre l’Olympiacos.

C’est le premier engagement d’un Barça qui visitera jeudi le pavillon PAO et dimanche il affrontera Manresa dans son duel ACB.