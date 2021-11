Djokovic veut plus de pays hôtes de Davis et un équilibre histoire-argent

26/11/2021 à 23:02 CET

serbe Novak Djokovic, qui a battu l’Autrichien Dennis Novak 6-3 et 6-2 et a ainsi assuré la première victoire de son équipe en finale de la Coupe Davis, une nouvelle fois soutenu une autre formule pour le tournoi, avec plus de pays d’accueil et un final qui, compte tenu de la possibilité de s’installer à Abu Dhabi, prend en compte le facteur économique mais aussi « tradition ».

« J’ai également entendu les rumeurs sur Abu Dhabi, mais ce n’est pas confirmé. Évidemment, nous devons attendre et voir. Au Moyen-Orient, il y a beaucoup d’intérêt pour le tennis et d’autres sports. La Coupe Davis a toujours été la plus compétition d’équipe importante. Il y a eu beaucoup de réactions négatives envers le changement de format et je comprends« Le Serbe a expliqué lors d’une conférence de presse à Innsbruck après leur rencontre.

« J’ai dit il y a quelques années qu’à mon avis, le format doit être quelque part entre les deux. J’aime le fait qu’il y ait maintenant trois pays différents au moins dans la phase de groupes. Parce que non plus ? Pourquoi ne pas avoir six pays différents pour accueillir un groupe de trois équipes ? Avec le changement de format, nous avons perdu la possibilité que de nombreux pays du Groupe mondial accueillent le match nul », a-t-il déclaré.

« Absolument favoriserait une plus grande diversité comme pour les pays d’accueil. Ensuite, je comprends que vous vouliez avoir les quatre ou huit finalistes à un certain endroit. Maintenant, en ce qui concerne l’emplacement, que ce soit à Abu Dhabi ou ailleurs, c’est quelque chose que nous devons attendre et voir », a-t-il ajouté.

« La question est de savoir si vous suivez l’argent, pour ainsi dire, ou si vous suivez la tradition ou si vous trouvez un équilibre entre les deux. je suis quelque part entre les deux. Je pense qu’il faut respecter la tradition et l’histoire et en même temps trouver de nouvelles façons d’améliorer la compétition », a-t-il déclaré. Concernant son match de vendredi, Djokovic était plus que satisfait. « Il m’a fallu un certain temps pour m’adapter au rythme. , commencez à renvoyer la balle. Le match crucial était le huitième du premier set, 4-3, de nouvelles balles. J’ai réussi à faire quelques retours supplémentaires, à le faire jouer, à changer le rythme. Après ça, il n’y avait plus de retour en arrière. J’ai bien servi, j’ai très bien bougé. Dans l’ensemble, une bonne performance », a résumé le numéro un mondial.

Concernant sa participation à cette édition, il a indiqué qu’il est toujours motivé par le fait de jouer en équipe. « Si je peux contribuer positivement sur et en dehors du terrain, je serai toujours disponible. Le capitaine et ses coéquipiers le savent. La fédération le sait. Je vais essayer d’être disponible », a-t-il assuré.

« Somos profesionales que tienen el privilegio de estar practicando el deporte, pero al mismo tiempo esperamos llevar algunas emociones positivas a las multitudes que vienen. No es la primera vez, ojalá sea la última, pero lo dudo, que juguemos en estadios vacíos », un point. « Il y a des choses bien plus importantes que le sport. De toute évidence, il s’agit de la santé et de la vie des gens. Je prie pour que tout le monde aille bien », a-t-il déclaré.