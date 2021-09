Djokovic vs Berrettini en direct: comment regarder le quart de finale de l’US Open 2021 n’importe où

La course a été quelque peu instable jusqu’aux huit derniers à Flushing Meadows pour le numéro un mondial Novak Djokovic, et les choses ne sont pas sur le point de devenir plus faciles alors qu’il affronte la sixième tête de série et l’étoile montante Matteo Berrettini. Continuez à lire pendant que nous expliquons comment regarder le tennis quart de finale de l’US Open en ligne et obtenez une diffusion en direct Djokovic vs Berrettini où que vous soyez en ce moment – y compris les moyens de voir le match absolument GRATUITEMENT.

Marquant une répétition de la finale de Wimbledon en juillet qui a vu Djokovic gagner en quatre sets, Berrettini espère faire un pas de plus ici contre la star serbe qui a montré des fissures inattendues dans son armure à New York.

Djokovic a réservé sa place dans cette égalité avec une victoire sur le jeune américain prometteur Jenson Brooksby, mais le match a vu le vétéran en quête de slam du calendrier abandonner un set pour la troisième fois dans cette campagne de l’US Open à un autre joueur classé en dehors du top 50.

Berrettini aura probablement des inquiétudes quant à ce qu’il lui reste dans le réservoir, à la suite d’un marathon de troisième tour en cinq sets avec Ilya Ivashka juste après une bataille en quatre sets avec Oscar Otte.

C’est un match qu’aucun fan de tennis ne voudra manquer, alors lisez la suite de votre guide pour diffuser en direct Djokovic contre Berrettini à l’US Open, où que vous soyez dans le monde.

Comment regarder une diffusion en direct Djokovic vs Berrettini depuis l’extérieur de votre pays

Si vous êtes à l’étranger pendant l’US Open, vous constaterez probablement que vous ne pourrez pas accéder à votre couverture de tennis nationale comme vous le feriez chez vous. Ce n’est pas nécessairement une cause d’alarme, mais plutôt le résultat d’un blocage géographique – mieux compris comme des frontières numériques qui restreignent certains services et contenus à certaines parties du monde.

Heureusement, il existe un moyen pratique de contourner cela sous la forme d’un VPN. Il s’agit d’un logiciel astucieux qui vous permet de contourner ces frontières numériques, vous permettant ainsi de faire le tour du monde et d’accéder toujours à votre flux de tennis en direct préféré. C’est une solution de contournement tout à fait légale, très abordable et très facile à utiliser – permettez-nous d’en expliquer plus.

Utilisez un VPN pour regarder une diffusion en direct de l’US Open 2021 de n’importe où

ExpressVPN – obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous classons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses solides fonctionnalités de sécurité. Il est également compatible avec à peu près tous les appareils de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple.

Inscrivez-vous dès maintenant à un plan annuel et obtenez un 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-le-leur savoir et ils vous rembourseront sans chichi.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Utiliser un VPN est aussi simple qu’un-deux-trois…

1. Téléchargez et installez un VPN – comme on dit, notre premier choix est ExpressVPN

2. Connectez-vous à l’emplacement de serveur approprié – ouvrez l’application VPN, appuyez sur « choisir l’emplacement » et sélectionnez l’emplacement approprié

3. Accédez au flux en direct du diffuseur – donc si vous venez du Royaume-Uni, dirigez-vous simplement vers Amazon Prime Video

Comment regarder un Djokovic vs Berrettini US Open en direct en Amérique

En Amérique, la couverture du réseau US Open est fournie exclusivement par ESPN, Djokovic vs Berrettini devant commencer après 20h15 HE / 17h15 HP.

Si vous avez déjà ESPN sur le câble, vous êtes prêt et pouvez regarder le tennis de Flushing Meadows via le site Web du réseau – connectez-vous simplement avec les détails de votre fournisseur de câble.

Comment regarder l’US Open sans câble

Si vous n’avez pas de câble, ne vous inquiétez pas, vous avez encore beaucoup d’options.

Le réseau sportif diffuse également en direct chaque match sur chaque terrain sur ESPN Plus, qui ne coûte que 5,99 $ par mois et vous permet de regarder en ligne ainsi que via son application mobile et ses applications de diffusion TV sur Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, PS4 et Xbox.

Une autre option est Sling TV. Son forfait Orange ne coûte que 35 $ par mois et comprend ESPN, mais encore mieux, Sling propose actuellement aux nouveaux abonnés une excellente affaire – en ce moment, vous pouvez économiser beaucoup d’argent avec cette offre Sling TV, qui vous permet obtenez un mois entier de Sling Orange pour seulement 10 $.

Alternativement, les plans fuboTV offrent des services de remplacement de câble de bout en bout encore plus complets, qui offrent ESPN et plus de 120 autres chaînes sur des plans à partir de 64,99 $ par mois. Et, mieux encore, il offre un essai GRATUIT de FuboTV.

Si vous êtes actuellement en dehors des États-Unis, vous pouvez toujours utiliser un VPN en streaming pour accéder à votre couverture domestique.

Comment diffuser en direct l’US Open et regarder Djokovic vs Berrettini en ligne au Canada

Au Canada, vous pouvez regarder l’US Open sur TSN pour une couverture en anglais, tandis que RDS s’occupe de la couverture en français.

Djokovic vs Berrettini devrait commencer au plus tôt à 20h15 HE / 17h15 PT.

Si vous les obtenez dans le cadre de votre accord de câble, vous pourrez simplement vous connecter avec les détails de votre fournisseur et accéder à une diffusion en direct de l’US Open.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez vous abonner à TSN ou RDS en streaming uniquement à partir de 4,99 $ CA par jour ou (valeur bien meilleure) de 19,99 $ par mois.

Le jeu commence généralement à 11 h HE / 8 h HP chaque matin et se prolonge jusqu’en fin de soirée.

Si vous décidez de vous abonner ou si vous l’avez déjà fait, n’oubliez pas que vous pouvez emporter votre service de streaming sportif préféré avec vous partout où vous allez – il suffit essayez notre VPN classé n°1 100 % sans risque pendant 30 jours et suivez les instructions ci-dessus.

Comment regarder Djokovic vs Berrettini: détails de la diffusion en direct au Royaume-Uni

Essayez Amazon Prime GRATUITEMENT pendant 30 jours

Amazon a à nouveau les droits de diffuser l’US Open de tennis au Royaume-Uni, afin que les membres d’Amazon Prime Video puissent diffuser en direct toute l’action sans frais supplémentaires.

Djokovic vs Berrettini doit commencer à l’heure quelque peu gênante de 1h15 aux premières heures de jeudi matin.

Si vous souhaitez diffuser le tennis depuis votre téléphone ou votre tablette, l’application Amazon Prime Video est disponible pour Android via Google Play et les appareils Apple via l’App Store.

L’adhésion à Amazon Prime coûte 79 £ par an ou 7,99 £ par mois, qui peut être annulée à tout moment. L’abonnement vous donnera accès à la bibliothèque d’émissions de télévision et de films d’Amazon ainsi qu’à une livraison illimitée d’une journée sur les commandes Amazon en provenance du Royaume-Uni.

Les nouveaux utilisateurs peuvent s’inscrire à un Essai GRATUIT d’Amazon Prime de 30 jours avec un accès complet à la couverture sportive en direct ainsi qu’à une livraison gratuite d’un jour sur les achats effectués dans la boutique en ligne d’Amazon pendant cette période.

Pas au Royaume-Uni mais vous voulez quand même regarder le tennis sur votre compte Prime ? Votre meilleure option est de télécharger et d’installer un VPN, puis de vous connecter à une adresse IP britannique.

Comment diffuser en direct Djokovic contre Berrettini GRATUITEMENT en Australie

Les fans de tennis australiens sont parmi les plus chanceux au monde, car la fin commerciale de l’US Open est diffusée à la télévision gratuite.

Cet affrontement en quart de finale, ainsi que les demi-finales et les finales sont sur SBS, ce qui signifie que vous pouvez également diffuser l’action en direct via SBS On Demand. En plus des applications pour Android et iOS, vous pouvez y accéder sur Android TV, la clé Amazon Fire TV, l’Apple TV et la plupart des téléviseurs intelligents.

ESPN diffuse également l’US Open du début à la fin, mais même si vous n’avez pas la chaîne sur le câble, vous n’avez pas besoin de le manquer.

C’est parce que le service de streaming australien Kayo Sports inclut une couverture ESPN dans ses forfaits. Un forfait Kayo Sports Basic coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser simultanément sur deux appareils, tandis qu’un forfait Kayo Sports Premium fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

Inutile de dire que cela le rend très abordable si vous partagez avec des amis, de la famille ou d’autres fans de tennis – plus Kayo offre un essai GRATUIT de 14 jours.

Djokovic vs Berrettini doit commencer à tout moment après 10h15 AEST jeudi matin Down Under.

Si vous êtes loin de l’Australie pour le moment, vous devrez emprunter la route VPN comme indiqué ci-dessus.

Comment diffuser en direct Djokovic contre Berrettini en Nouvelle-Zélande

En Nouvelle-Zélande, le service d’abonnement sportif premium ESPN a une couverture exclusive de l’US Open.

Le match entre Djokovic et Berrettini devrait commencer à 12h15 NZST.

Si vous souhaitez assister à l’action de l’US Open mais que vous êtes hors de Nouvelle-Zélande au cours de la quinzaine, vous pouvez utiliser un VPN pour accéder à la couverture de tennis.

