Djokovic vs Medvedev, une finale de l’US Open pour l’histoire

09/12/2021 à 6h16 CEST

S’il y avait jamais eu une grande finale de US Open qui était chargé de réalisations et d’ambitions historiques ce sera celui dans lequel ils joueront demain, dimanche, le serbe Novak Djokovic, le numéro un mondial, comparé au Russe Daniil Medvedev, deuxième favori.

Djokovic, 34 ans, vise rien de moins que devenir le premier joueur à atteindre le cycle complet des quatre titres du Grand Chelem en une seule année, puisque le légendaire Australien Tige Laver Il l’a fait pour la dernière fois en 1969.

En plus d’atteindre le 21 titres du Grand Chelem, le premier qui pourrait l’obtenir et laisser le suisse derrière Roger Federer et en espagnol Rafael Nadal, avec qui il partage désormais la marque des 20 plus grands trophées.

Bon nombre d’entre eux qu’il a obtenus non seulement grâce à sa classe de joueur de tennis, mais aussi grâce à sa force mentale, de ne jamais abandonner et de revenir dans des jeux qui pour d’autres étaient déjà donnés pour perdus.

La dernière démonstration a été donnée dans le précédent match de demi-finale contre l’Allemand Alexander Zverev, quatrième favori, qui a pu porter le match au cinquième set décisif et aussi quand il jouait mieux.

La réponse de Djokovic était balayez-le en cinquième avec une course de 5-0 et faites le meilleur tennis qu’il ait joué dans tout le match comme le numéro un mondial a ensuite reconnu aux journalistes lors de la conférence de presse.

Rien de moins que neuf finales Open, sur les 31 qu’il a atteintes en tant que professionnel à égalité avec Federer, et pour y parvenir pour la dixième fois, sans précédent, dans un tournoi du Grand Chelem cette saison, il s’est également imposé après avoir perdu le premier set.

C’était la quatrième fois consécutive qu’il le faisait à cet US Open après éliminera le Japonais Kei Nishikori, l’Américain Jenson Brooksby et l’Italien Matteo Berrettini, sixième favori, successivement.

“Je vais y mettre mon cœur, mon âme, mon corps et ma tête”, a promis Djokovic dans son interview après la victoire sur Zverev en demi-finale. “Je vais traiter ce match comme si c’était le dernier de ma carrière professionnelle.”

Djokovic a précisé que sa réputation de ne jamais mourir s’est bâtie sur de nombreuses années, ayant réussi à traverser les moments cruciaux des plus grands matchs encore et encore.

C’était un rappel opportun pour Medvedev avant l’épreuve de force de dimanche.

“Probablement tous ces grands matchs que j’ai gagnés, de grands titres au fil des ans, ils ont créé ce genre d’aura autour de moi que les joueurs savent qu’il y a un esprit de ne jamais mourir avec moi, surtout quand je joue en Grand Chelem”, a admis Djokovic. “Ils savent que jusqu’au dernier coup les choses peuvent changer, comme ce fut le cas à plusieurs reprises au cours de ma carrière.”

Djokovic s’est dit satisfait de l’image qu’il véhicule envers ses rivaux.

“Oui, je suis content que mes adversaires pensent de moi de cette façon. Je veux qu’ils se sentent sous une pression extrême quand il les affronte sur une grande scène du Grand Chelem », a souligné Djokovic.

Tout cela est déjà connu par Medvedev, 25 ans, de sa propre expérience, et par conséquent sa motivation est plus grande que jamais de savoir qu’il peut non seulement battre le numéro un mondial, qui aspire à de grandes réalisations historiques, mais aussi avec son triomphe, il obtiendrait le premier titre de champion dans un Grand Chelem.

Après deux finalistes de la grande finale, Medvedev, qui dispute la deuxième finale de l’Open en trois ans, est plus que jamais prêt à rejoindre le club des champions du Grand Chelem et commencez à construire votre propre héritage sur la plus grande scène du tennis.

Deux fois auparavant, il a fait de son mieux pour surmonter les obstacles lors d’une finale de Grand Chelem : à Flushing Meadows il y a deux ans, quand il a failli battre Nadal et à l’Open d’Australie de cette année, où Djokovic avait confortablement sa mesure.

Au cas où ça casse La grande séquence de victoires du Serbe à une victoire d’un sans-faute 28-0 en 2021, l’acte historique d’évasion compterait pour peu de Medvedev par rapport à une récompense personnelle, rien de moins qu’un trophée inaugural du Grand Chelem.

“Je pense pour ma part, bien sûr… si je peux faire ça, je serai probablement dans les livres d’histoire un peu quelque part comme ne pas le laisser faire ça. Mais je m’en fiche vraiment. Je pense que c’est plus à cause de lui, que ça l’affecte », a déclaré Medvedev, qui est convaincu que Djokovic ressentira la pression beaucoup plus que lui et peut-être que cette fois le numéro un mondial ne répondra pas en vainqueur.

Medvedev a réitéré qu’il donnera également tout sur le terrain, mais pas du tout en pensant qu’il peut prendre le cycle complet du Grand Chelem à Djokovic mais plutôt en surmontant une fois pour toutes l’adversité de ne pas avoir pu remporter un titre de ligue majeure.

En cas de succès, il deviendra le premier Russe à triompher à ce niveau depuis Marat Safin à l’Open d’Australie 2005.. Il n’a perdu qu’un seul set à Flushin Meadows cette année, contre le qualifié néerlandais Botic van de Zandschulp en quarts de finale.

C’était une course beaucoup plus facile à sa deuxième finale Open qu’il y a deux ans., alors que seulement deux de leurs six matches en route vers la finale se sont déroulés en deux sets.

“J’ai tout pour moi, l’expérience des finales précédentes, ma bonne relation avec le public, beaucoup d’énergie et la conviction que je peux gagner le match et le meilleur joueur du monde”, a ajouté Medvedev. “Mentalement, je serai également prêt à rivaliser avec Djokovic et ce sera certainement un match pour l’histoire.”