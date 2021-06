Djordjevic quitte Virtus Bologna ; Scariolo favori pour le remplacer

in

15/06/2021 à 21:04 CEST

.

Les champions d’Italie Virtus Bologna, après avoir battu Milan 4-0 en série finale, ont annoncé mardi que l’entraîneur serbe ne suivrait pas Sasha Djodjevic diriger l’équipe, être Sergio Scariolo, sélectionneur espagnol, favori pour le remplacer.

“Merci Sasha. Merci pour les satisfactions et les victoires obtenues. La nuit d’Anvers (en Eurocup) et la conquête du seizième titre sont des souvenirs indélébiles qui resteront à jamais dans l’histoire de notre glorieux club”, peut-on lire dans le communiqué. de la Virtus Bologna. “L’ensemble du club ‘bianconero’ tient à vous remercier pour la passion avec laquelle vous avez affronté chaque jour chez Virtus et vous souhaite le meilleur pour votre avenir”, ajoute la note.

“Grazie Sacha,

Grazie per le soddisfazioni e per le vittorie raggiunte insieme. La notte di Anversa et la conquête du 16e Scudetto sono ricordi indelbili che rimarranno à jamais dans l’histoire de ce glorieux Club. ”

🙏 ➡️ https://t.co/S2CCmy02or pic.twitter.com/vJVYwQdujH – Virtus Segafredo Bologne (@Virtusbo) 15 juin 2021

Le favori pour le remplacer est Sergio Scariolo, deuxième entraîneur des Raptors de Toronto en NBA et entraîneur de l’Espagne, selon les médias locaux.

L’entraîneur sexagénaire originaire de Brescia (nord) allait reprendre le travail à Bologne, où il était déjà entre 1993 et ​​1996, mais à la direction de Fortitudo Bologna. Scariolo Il continuerait à combiner son travail à Virtus avec celui d’entraîneur espagnol, ce qu’il a déjà fait dans son expérience en NBA.