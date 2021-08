Djorkaeff Reasco remporte la victoire de la Ligue de Quito sur Paranaense

13/08/2021

Le à 04:12 CEST

.

L’attaquant équatorien a émergé des inférieurs de Ligue de Quito, Djorkaeff Reasco, a marqué le but du victoire de son équipe 1-0 sur l’Athlético Paranaense brésilien, lors du match aller des quarts de finale de la Coupe d’Amérique du Sud disputé ce jeudi dans la capitale équatorienne. Reasco a remplacé son coéquipier Jhojan Julio, à la 77e minute, et à la 86e minute, il a marqué et sauvé son équipe du match nul.

La confrontation a été compliquée pour le local, en raison du bon système défensif du rival et du manque de compréhension entre ses éléments, qui tentent d’assimiler les idées footballistiques du nouvel entraîneur argentin Pablo Marini, mais l’important était le triomphe que a laissé l’équipe équatorienne avec la possibilité d’accéder aux demi-finales.

La pression est devenue le premier argument utilisé par la Liga pour mettre en danger le cadre paranaense, qui a nécessité des efforts extrêmes et des ressources défensives pour éviter les buts. La possession du ballon et la domination territoriale de la Ligue étaient précisées dans deux possibilités de marquer. Le premier, avec un tir violent de l’extérieur de la surface du défenseur Pedro Pablo Perlaza, qui a forcé une action extrême du gardien Bento et le second, avec une autre offensive tissée par le milieu de terrain uruguayen Matías Zunino glissé entre deux défenseurs et avec une tête demandée à nouveau au gardien de but Bento. Ante la gran respuesta del portero Bento, el sistema defensivo se desenvolvió muy bien y logró alejar de su zona por algunos momentos al rival con salidas rápidas y precisas de sus centrocampistas y delanteros, pero que no alcanzó durante el primer tiempo para ocasionar oportunidades claras de but.

Paranaense est sorti pour attaquer dès le début de la seconde mi-temps et Abner a terminé avec une tête, mais Perlaza a réussi à arrêter le tir, sauvant le local. La Liga a répondu avec un tir qui est passé juste au-dessus du but de Bento, après une belle course du milieu de terrain Jordy Alcívar. La possibilité la plus claire d’un but pour la Ligue a de nouveau été évitée par Bento, lorsqu’il a gagné au corps-à-corps avec Jhojan Julio, qui a repoussé le gardien de but avec ses jambes, à la 69e minute. Paranaense a répondu par une contre-attaque rapide que Richard perdu à envoyer son tir d’un côté du cadre à la 78e minute.

Le but tant attendu du triomphe de la Ligue a été marqué par le jeune attaquant Réasco, à la 86e minute, d’une splendide frappe en demi-tour, qui filtrait sur le côté droit du gardien Bento.