DK Metcalf s’est fait prendre en train d’essayer de rentrer dans le jeu après avoir été éjecté

Le receveur large des Seahawks de Seattle DK Metcalf est un grand gars. Il mesure 6 pieds 4 pouces, 230 livres et domine les autres receveurs des Seahawks. Donc, oui, ce n’est pas exactement le genre de joueur qui va se fondre.

Il a quand même essayé.

Metcalf a été expulsé lors du match de dimanche de la semaine 10 contre les Packers de Green Bay après une altercation au quatrième trimestre avec Henry Black et Eric Stokes. Metcalf a attrapé les masques des deux joueurs et a été éjecté du match. Mais il semblait y avoir une certaine confusion au sujet de cette éjection car deux jeux plus tard, Metcalf a en fait essayé de réintégrer le match.

Les fonctionnaires l’ont remarqué parce que, encore une fois, il s’agit de DK Metcalf. Il se démarque.

Gênant : DK Metcalf a été éjecté puis a tenté de revenir dans le match. Ref lui a dit de quitter le terrain.pic.twitter.com/o7rmceexXZ – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 15 novembre 2021

Voyant que Metcalf était toujours sur le terrain et dans le groupe, un fonctionnaire s’est approché de lui et lui a dit qu’il devait partir. Lorsque Metcalf est revenu sur la touche, il semblait vraiment confus à l’idée d’être éjecté plutôt que d’essayer de se faufiler intentionnellement dans le jeu.

Mais quand même, la NFL va se pencher sur la situation car vous devez quitter le terrain après une éjection.

#Seahawks WR DK Metcalf, qui a été éjecté après y être entré avec deux #Packers puis a tenté de revenir dans le match en entrant dans le groupe, sera évalué pour une amende probable, pas une suspension, a déclaré une source. Procédure standard. – Ian Rapoport (@RapSheet) 15 novembre 2021

Les Seahawks ont fini par perdre, 17-0, et Metcalf a blâmé la frustration dans le jeu pour cette altercation. « Fatigué de perdre », a-t-il déclaré aux journalistes.