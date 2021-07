DKNG Stock: 4 choses que nous savons sur les plans d’un marché DraftKings NFT

Actions de DraftRois (NASDAQ :DKNG) les actions reçoivent un coup de pouce mercredi après que la société a annoncé un mouvement commercial majeur.

Collectivement, la société de divertissement et de jeux sportifs numériques entre maintenant dans le jeu des jetons non fongibles (NFT) avec son propre marché NFT. Cela dit, cela semble être un moment privilégié pour DraftKings pour entrer sur le marché de ces œuvres d’art numérique. Pourquoi? Les ventes de NFT ont grimpé en flèche au deuxième trimestre 2021 pour atteindre 2,5 milliards de dollars jusqu’à présent cette année. Cela représente une augmentation par rapport à seulement 13,7 millions de dollars au premier semestre 2020.

Cela dit, quelle est l’actualité de DraftKings et NFT ? Plongeons et découvrons.

Dans l’ensemble, DraftKings “a révélé son intention de lancer DraftKings Marketplace, un écosystème d’objets de collection numériques conçu pour l’accessibilité grand public qui offre des gouttes NFT organisées et prend en charge les transactions sur le marché secondaire”. À leur tour, les consommateurs pourront acheter, vendre et échanger différents types d’articles numériques via la plate-forme DraftKings. De plus, selon le communiqué, “DraftKings Marketplace sera également le distributeur exclusif du contenu NFT de la plate-forme NFT Autograph, qui exploite les licences officielles d’athlètes et de célébrités de premier plan pour fournir un large éventail d’objets de collection numériques.” De plus, les premiers articles disponibles sur le DraftKings Marketplace seront la collection «Pre-Season Access», comprenant un certain nombre d’articles de premier plan.

Avec l’actualité, voici ce que Matt Kalish, co-fondateur et président de DraftKings, avait à dire à propos de l’actualité boursière de DKNG.

« Le boom de la NFT a réinventé l’industrie des objets de collection et suscité l’enthousiasme d’un public précoce dans le monde entier, y compris la communauté DraftKings. DraftKings Marketplace sera au centre de ce phénomène technologique et culturel, offrant à notre immense clientèle existante une expérience facilement accessible qui rivalise avec toutes les anciennes places de marché.

L’action DKNG était en hausse de 6,5% mercredi après-midi.

