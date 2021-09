DKNG Stock: DraftKings est un achat avant la saison de football

in

Un leader dans l’industrie du jeu de sport en ligne, DraftRois (NASDAQ :DKNG) étend sa présence à travers les États-Unis et devrait profiter de la prochaine saison de football. L’entreprise prend des mesures au bon moment pour créer de nouvelles offres et atteindre une croissance. Il s’est associé avec succès à certaines des meilleures entreprises sportives pour offrir une expérience unique aux utilisateurs. L’action DKNG est en hausse de 22% sur le mois et se négocie aujourd’hui à près de 60 $.

L’action a enregistré un sommet historique de 74 $ et la baisse actuelle est une excellente opportunité d’achat. DraftKings a publié des chiffres solides au deuxième trimestre et est l’une des sociétés les plus valorisées du secteur avec une valorisation de 23,9 milliards de dollars. Dans cet esprit, jetons un coup d’œil à ma thèse haussière de l’action DKNG.

La saison de football est énorme

Il n’y a rien d’aussi gros que le football aux États-Unis et je crois que le Ligue nationale de football (NFL) lui donnera un fort coup de pouce. La société compte déjà plus de 1,1 million de joueurs uniques par mois et sera en mesure d’attirer des utilisateurs pendant la fête du football. La société a déclaré ne pas s’attendre à un ralentissement dans les mois à venir, ce qui montre qu’elle est prête à tirer le meilleur parti de cette saison.

DraftKings a conclu un accord avec Sports de génie pour fournir la gamme complète de données officielles de paris sportifs en plus de la suite complète de produits NFL.

En avril, la société a été choisie comme l’un des partenaires de paris sportifs tri-exclusifs de la NFL et c’est alors que Genius Sports devient le distributeur exclusif des statistiques officielles et des données de paris sportifs. Cela fait de DKNG l’un des premiers opérateurs à proposer une offre complète de Genius Sports NFL, y compris l’engagement avant et pendant le jeu.

Cela permet aux utilisateurs de DKNG de parier sur les compétitions, renforçant ainsi la position de l’entreprise en tant que premier fournisseur de produits de paris en direct.

DraftKings a récemment conclu un accord avec Simplebet, une société de technologie qui permet les micro-paris. Conformément à l’accord, Simplebet proposera ses produits aux utilisateurs de DraftKings pour la NFL, la Major League Baseball et d’autres compétitions de football universitaire. Cet accord renforcera l’offre de DKNG et en fera un choix idéal pour les joueurs sportifs inconditionnels.

Expansion nationale croissante

DraftKings étend constamment sa présence dans différents États et a récemment été mis en ligne en Arizona, ce qui en fait le 44e État à proposer Daily Fantasy Sports. C’est le moment idéal pour lancer DraftKings en Arizona alors que la saison sportive est sur le point de commencer. Ce sera le moment le plus avantageux pour l’entreprise d’acquérir de nouveaux utilisateurs et d’accroître sa présence.

La société offre un bonus de pré-inscription pour attirer les utilisateurs vers la plateforme.

DraftKings est fortement investi dans l’expansion et comme les États légalisent les paris en ligne, il ne perd pas de temps à se développer à travers le pays.

Les seuls États où les paris sont désormais interdits sont Hawaï, l’Alabama, la Louisiane, l’Idaho, le Montana, l’Iowa, Washington et le Nevada.

L’essentiel sur les actions DKNG

Je suis très optimiste sur l’action DKNG et je pense que c’est pour le long terme. L’entreprise a noué de solides partenariats dans l’industrie et est aujourd’hui l’un des principaux acteurs. Alors que le verrouillage se termine et que nous reprenons la normalité, la société tirera profit de la saison sportive et augmentera le stock de DKNG.

Les fondamentaux de l’entreprise sont solides et la croissance de ses utilisateurs est impressionnante. Cathie Wood a récemment acheté pour 60 millions de dollars d’actions DKNG, ce qui a fait grimper les actions.

Je pense que toute baisse des actions DKNG est une excellente opportunité d’achat. La société publiera des chiffres d’affaires impressionnants au cours du prochain trimestre et cela profitera aux investisseurs.

