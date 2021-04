DKNG Stock: DraftKings vaut toujours la peine de parier malgré la douleur récente

Leader des paris en ligne DraftKings (NASDAQ:DKNG) a récompensé les investisseurs en 2020 avec un gain spectaculaire de 354%. Pas mal pendant une seule année. Les chances de répéter cette course en 2021 n’étaient pas bonnes, mais l’action DKNG a commencé à chaud. Lorsque les actions ont clôturé à 71,98 $ le 19 mars, elles étaient en hausse de 60% par rapport au début de l’année. Cependant, c’est surtout en descente depuis. Se négociant désormais à un peu plus de 59 $, DKNG est en baisse de près de 18% au cours des cinq dernières semaines. Compte tenu de l’historique de performance solide de cette action, est-ce que l’achat sur le creux est une bonne idée?

L’action DraftKings obtient la note «B» dans Portfolio Grader. La croissance de l’entreprise suscite quelques inquiétudes. Ce n’est pas encore rentable. L’industrie devient également rapidement plus compétitive alors même que la réglementation continue de la retenir.

Je vais approfondir ces défis, mais ils ne sont pas censés indiquer que l’entreprise est en danger. Ce n’est pas un Reddit stock qui est poussé à des niveaux ridiculement injustifiés. Juste que les gros gains du stock de DKNG doivent être examinés de manière critique avant de décider si cette croissance est durable.

2020 a été une grande année pour DraftKings

Les services phares de DraftKings sont ses concours de sports fantastiques et ses paris sportifs sur les sports professionnels et universitaires. Les services en ligne se sont avérés extrêmement populaires. Les résultats du quatrième trimestre de la société, annoncés à la fin du mois de février, peuvent être appréciés à quel point.

DraftKings a déclaré un chiffre d’affaires de 322 millions de dollars, en hausse de 146% d’une année sur l’autre. Les joueurs uniques mensuels (MUP) ont augmenté de 44% en glissement annuel, à 1,5 million. Ces utilisateurs dépensaient également plus d’argent, à une moyenne de 65 $ par mois chacun. C’est une augmentation de 55% en glissement annuel.

À la suite du trimestre, DraftKings a relevé ses prévisions de revenus pour 2021. Auparavant, dans une fourchette de 750 millions de dollars à 850 millions de dollars, il a reçu une augmentation de 19% entre 900 et 1 milliard de dollars. Ces chiffres impressionnants du quatrième trimestre et les prévisions révisées pour 2021 ont été une grande partie de la bonne performance de DKNG ce printemps.

Avec la fin de la pandémie aux États-Unis, les perspectives de retour à la normale des sports professionnels et universitaires semblent bonnes. March Madness a même eu lieu en 2021 après avoir été annulée l’année dernière pour la première fois de l’histoire. Plus de sport signifie plus de paris, c’est pourquoi DraftKings a augmenté ses prévisions de revenus pour 2021. Et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreux investisseurs considèrent la baisse actuelle des actions DKNG comme une opportunité d’achat.

Sentiments mitigés à propos de DraftKings

Les analystes ont des sentiments mitigés sur l’action DKNG. Ce n’est pas l’une de ces entreprises qui reçoit des éloges ou des critiques universelles.

Du côté positif, vous voyez des appels comme la mise à niveau de janvier vers «Acheter» avec un objectif de prix de 65 $ par l’analyste de Goldman Sachs Stephen Grambling. Il note des facteurs positifs tels que la position de leader du marché de DraftKings et ses partenariats avec des ligues sportives professionnelles et des réseaux de télévision.

De l’autre côté de la médaille, il y a les déclassements. Par exemple, en août dernier, Thomas Allen de Morgan Stanley a déclassé l’action DKNG en raison de préoccupations liées à des facteurs tels que la concurrence de Tabouret, sa valorisation boursière élevée et le ralentissement de la légalisation des paris en ligne avec de grands États comme le Massachusetts et le Texas qui résistent toujours.

Conclusion sur l’action DKNG

Comme vous l’avez vu, les analystes ont présenté une vision mitigée de l’action DraftKings au cours des six derniers mois. Où en sont-ils maintenant, après que l’action DKNG a chuté de sa clôture record de mars?

Le sondage réalisé par le Wall Street Journal auprès de 26 analystes d’investissement montre qu’ils ont actuellement une cote de «surpondération» pour DraftKings. Ils ont un objectif de prix moyen sur 12 mois de 72,70 $, offrant une hausse d’environ 23%. Ce n’est pas une mauvaise image. À ce stade, si vous souhaitez ajouter un élément d’excitation aux paris en ligne à votre portefeuille, DKNG semble être un pari raisonnable.

Si vous êtes un peu mal à l’aise avec DraftKings ou le marché du jeu en ligne en général, voici une autre option. Ces sept actions notées «A» par Portfolio Grader sont sur le point de connaître une forte croissance alors que les dépenses de consommation s’accélèrent pendant la fin de la pandémie.

