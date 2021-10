DKNG Stock est sur le point de se rallier à l’essor de l’industrie des paris sportifs

DraftRois (NASDAQ :DKNG) l’action a sous-performé, restant latéralement jusqu’à présent en 2021. Ailleurs sur le marché, les crypto-monnaies ont fourni des rendements multiples en un clin d’œil. Dans un tel scénario, les investisseurs semblent avoir moins de patience avec des transactions comme les actions DKNG et privilégient plutôt les cryptos.

Source : Tada Images / Shutterstock.com

Cependant, ce serait une erreur financière d’être uniquement exposé aux crypto-monnaies. Il doit y avoir un équilibre entre les investissements à haut risque et à faible risque. Dans le segment des actions, je rechercherais des actions qui ont été sous-performantes, mais qui ont des vents favorables dans l’industrie.

De ce point de vue, l’action DKNG semble beaucoup plus intéressante. Après une longue période de consolidation, il semble positionné pour un rallye éclaté.

En appliquant une analyse descendante, DraftKings est dans une industrie qui est positionnée pour une croissance pluriannuelle. Selon Eilers et Krejcik Gaming, les revenus des paris sportifs aux États-Unis ont totalisé 2,12 milliards de dollars jusqu’en juillet 2021.

Le cabinet estime en outre que ce nombre peut atteindre 19 milliards de dollars si la pratique est légalisée dans tous les États. De plus, les revenus des casinos en ligne et du poker devraient atteindre 20,8 milliards de dollars une fois légalisés aux États-Unis.

Ces estimations impliquent un marché adressable total de 40 milliards de dollars pour DraftKings. Par conséquent, la croissance que nous constatons actuellement pour l’entreprise n’est que la pointe de l’iceberg.

DraftKings poursuit une croissance inorganique

En août 2021, DraftKings a annoncé l’acquisition de Pépite d’or en ligne (NASDAQ :GNOG). Avec l’achat, la part de marché de l’entreprise dans iGaming est susceptible d’augmenter. Dans le même temps, DraftKings estime que l’acquisition apportera des synergies de plus de 300 millions de dollars d’EBITDA à maturité.

Il a également été rapporté en septembre 2021 que DraftKings avait fait une offre de 20 milliards de dollars pour Entain, une société britannique de paris sportifs. Plus récemment, il a été rapporté que DraftKings devait se prononcer sur une offre de rachat formelle avant le 16 novembre. La société est toujours en phase de due diligence.

Cependant, le point clé est que DraftKings cherche à gagner des parts de marché et à pénétrer de nouveaux marchés par le biais d’acquisitions. Il convient de noter qu’en juin 2021, la société a déclaré 2,6 milliards de dollars en espèces et équivalents. De plus, le bilan n’est pas à effet de levier, ce qui offre une grande flexibilité pour poursuivre une croissance axée sur les acquisitions.

D’un autre côté, la société continue de déclarer des pertes au niveau de l’EBITDA. Je ne considérerais pas cela comme un gros risque tant que le haut de gamme de DraftKings reste solide. De plus, la croissance du paiement unique mensuel (MUP) a été saine. Pour le deuxième trimestre 2021, le MUP a augmenté de 281 % en glissement annuel.

De plus, le revenu moyen par payeur unique mensuel était de 80 $, contre 63 $ l’année précédente. Si le chiffre d’affaires moyen par MUP continue d’augmenter, sa marge EBITDA devrait s’améliorer.

L’essentiel sur les actions DKNG

DraftKings a des plans ambitieux en termes de croissance grâce à de multiples sources de revenus. Il s’agit notamment de la publicité, de la distribution, des abonnements, des licences et du parrainage. Le marché de la société devrait également être lancé au cours des prochains trimestres.

Le marché permettra aux clients d’acheter et de vendre des objets de collection numériques. Il s’agit d’une activité à marge élevée et susceptible de soutenir l’amélioration de sa marge d’EBITDA. DraftKings pense également que le marché contribuera à améliorer la fidélisation des clients.

En termes de potentiel de hausse des revenus, le point suivant est important à noter : la société est active avec des paris sportifs en ligne dans 12 États, ce qui représente 25 % de la population américaine. De plus, la société est en direct avec iGaming dans quatre États. Cela représente 10% de la population américaine.

De toute évidence, il reste un grand marché inexploité. Même si nous laissons de côté l’histoire de la croissance inorganique, il existe une marge de progression suffisante pour les revenus.

Dans l’ensemble, la sous-performance de l’action DKNG semble être une opportunité d’accumulation en or. Il peut y avoir un cas pour l’effet de levier et la dilution pour la croissance. Cependant, tout impact de dilution est susceptible d’être plus que compensé par le potentiel de hausse des revenus.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.