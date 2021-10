DKNG Stock est un joker maintenant, mais cela reste un pari solide à long terme

in

DraftRois (NASDAQ :DKNG) stock a un tableau de bord ennuyeux cette année. Depuis le début de l’année, il est à peine en hausse de 4 %, ce qui ne représente qu’un quart du S&P 500 performance. Cependant, ce score ennuyeux ne reflète pas l’excitation du titre DKNG.

Il a eu six rassemblements, chacun plus de 30%. Deux d’entre eux étaient des rallyes à poulies à 90 et 50 %. Étant donné que le score est plat, il est sûr de dire que tout le battage s’est également terminé par des corrections rapides.

Cela nous amène à la situation actuelle où le stock DKNG s’approche de la base d’où il est sorti en juillet. Cela devrait fournir un certain soutien, afin que les acheteurs puissent reprendre pied. Malheureusement, il doit commencer dès maintenant, car en dessous de 48 $, il pourrait perdre 4 $ supplémentaires avant la prochaine base bancable.

Étant donné que Wall Street est à fleur de peau cette semaine, ces taureaux auront également besoin d’aide dans ce département. Il ne peut pas faire son travail de stabilisation si les indices baissent. L’action globale des prix jeudi a été décevante car les taureaux ont laissé beaucoup d’argent sur la table. Ils ont gâché un rallye du jour au lendemain, qui s’est transformé en une baisse de -1,2% à la clôture.

Cela a été catégoriquement décevant et dégonfle ceux qui cherchent à inceste dans les actions. Les ours n’ont pas encore le contrôle total, les acheteurs doivent donc se mettre au diapason. Leur objectif est d’empêcher la thèse baissière de prendre de l’ampleur, et il n’est pas trop tard. C’est à peu près le même scénario qui s’est produit avec le S&P 500 de retour en mai. L’action des prix est maintenant étrangement similaire à celle de l’époque.

Le potentiel de hausse des actions DKNG est toujours là

En d’autres termes, nous l’avons déjà vu et cela pourrait encore se terminer de manière haussière. Pour cette raison, DraftKings à 48 $ ou moins par action présente une opportunité pour les paris haussiers. C’est là que l’investisseur doit prendre une décision s’il s’agit d’un commerce ou d’un investissement. Pour les investisseurs, le choix est plus facile que pour les commerçants. Leur mantra est qu’à long terme, être précis avec les entrées n’est pas si important. Mais il est également important de ne pas prendre la position entière d’un seul coup.

Laisser de la place à ajouter sans augmenter la taille du profil de risque est important pour gérer au fil du temps. Les commerçants, en revanche, doivent être un peu plus précis. Ils doivent également définir des niveaux de stop loss. Dans ce cas, je suggère d’utiliser une approche de style à terme avec un arrêt immédiat si le plus bas de jeudi échoue. Sinon, je m’attends à ce que les commerçants résistent à la douleur jusqu’à 44 $, où il y aura beaucoup d’acheteurs consentants.

Il y a une configuration encore plus inquiétante si DKNG perd 40 $ par action. Ce n’est pas mon scénario mais il existe. Nous devons nous rappeler que parfois les actions chutent sans que ce soit leur faute. Si les indices corrigent par exemple 10 %, il est fort possible que DKNG suive encore 10 $ de moins. Ne pas le reconnaître, c’est se mettre la tête dans le sable. Cela fonctionne si nous avons de la chance, mais ce n’est pas une bonne approche en général.

Base fondamentale solide à long terme

Fondamentalement, l’entreprise est encore trop récente pour en juger avec précision. La simple déclaration est que le chiffre d’affaires augmente rapidement et qu’ils perdent toujours de l’argent. Les pertes ne me dérangent pas tant qu’elles s’ajoutent de façon exponentielle à leurs ventes. C’est ce que font les entreprises qui réussissent au fil du temps. Pour un exemple de ceci, jetez un oeil à Tesla (NASDAQ :TSLA).

Les critiques demandent toujours à la direction d’appuyer l’opération. Ceux qui le font regardent le mauvais stock. Si la rentabilité est votre principale mesure, vous ne devriez pas envisager d’investir dans des entreprises en croissance. La direction doit dépenser trop pour assurer la croissance. Vous ne pouvez tout simplement pas le faire en pinçant des centimes.

Habituellement, lorsque l’équipe gaspille des fonds, cela devient rapidement évident. Dépenser pour dépenser est mal. Heureusement, ce n’est pas le cas avec DraftKings. L’entreprise semble avoir l’oreille de nombreuses grandes entreprises. Nous le voyons dans les types d’alliances qu’ils ont forgées. Prenez par exemple, il s’agit de Disney (NYSE :DIS). C’est là que les investisseurs devraient être d’accord pour tirer parti des devoirs des autres. Si Disney aime faire des affaires avec DraftKings, alors je suis à l’aise de risquer de l’argent sur les actions de DraftKings.

