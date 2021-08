DKNG Stock : le PDG Jason Robins surprend les investisseurs pour le mieux

J’ai récemment écrit sur certaines des bonnes choses qui arrivent à Dessins (NASDAQ :DKNG) qui, selon moi, ferait monter le stock de DKNG.

Cependant, c’était avant que la plate-forme de paris sportifs et de sports fantastiques n’annonce de bons résultats au deuxième trimestre ainsi que l’annonce de son achat. Jeu en ligne Golden Nugget (NASDAQ :GNOG) pour 1,56 milliard de dollars d’actions.

En moins d’une semaine, Draftkings a livré plusieurs bonnes nouvelles. Et pourtant, le cours de son action n’a augmenté que de 9,5% depuis un mois. Je dis cela parce que, si une vieille entreprise lourde comme AT&T (NYSE :T) a livré plusieurs nouvelles positives aux marchés, l’action T irait sur la lune.

Que les investisseurs choisissent d’écouter, les actionnaires de DKNG devraient être satisfaits de la façon dont le PDG et fondateur Jason Robins conduit le bus Draftkings. Au fur et à mesure que les PDG s’en vont, Robins continue de surprendre les investisseurs. Voici pourquoi c’est une bonne chose.

DKNG Stock et Golden Nugget Jeux en ligne

Selon CNBC, “les actionnaires de Golden Nugget Online recevront 0,356 actions DraftKings” en échange de chaque action qu’ils possèdent dans les actions GNOG. C’est une prime de 53% par rapport au cours de clôture de Golden Nugget la veille de l’annonce.

À moins que vous ne soyez omniscient, je doute que vous ayez une idée que cet accord était en cours. Je sais que non.

Tilman Fertitta – PDG de Golden Nugget Online – détient 47% de GNOG. Il rejoindra le conseil d’administration de Draftkings et conservera son stock pendant au moins un an.

De plus, selon la page 12 de la présentation de la fusion de Draftkings, la société aura 460,69 millions d’actions en circulation une fois la transaction conclue. Sur la base de 80,15 millions d’actions GNOG en circulation (28,53 millions d’actions émises divisées par 0,356), Fertitta détiendra environ 3% de DKNG.

Et pour Draftkings, l’entreprise gagne cinq millions de clients qu’elle peut connecter à son écosystème. Ainsi, il est tenu de fournir des résultats plus fiables du côté iGaming de son activité. Robins a noté ce qui suit lors de la conférence téléphonique :

« Nous pensons vraiment que dans le segment iGaming, nous faisons mieux avec les fans de sport que nous pouvons faire de la vente croisée, et nous avons travaillé dur pour essayer d’étendre notre marque et d’étendre notre portée au public iGaming non fan de sport. . “

Draftkings prévoit qu’elle trouvera 300 millions de dollars d’économies annuelles grâce à l’accord. De plus, Fertitta pourra toujours brancher son hôtellerie, ses casinos physiques et ses entreprises des Houston Rockets.

Bien sûr, les poursuites potentielles ont déjà commencé à apparaître, suggérant que l’accord a « des conflits d’intérêts importants ». Cela dit, bien que j’aie été sceptique à l’égard de Fertitta dans le passé, je pense qu’il y voit une opportunité majeure – celle qui mettra GNOG entre les mains d’une entreprise qui comprend l’utilisation de la technologie dans les jeux en ligne et les paris sportifs.

Poursuivez tout ce que vous voulez, mais les actionnaires de GNOG obtiennent un prix raisonnable pour leurs actions.

La voie des profits

Robins est apparu sur Yahoo Finance Live le 6 août. Plus précisément, il a discuté des derniers résultats de l’entreprise, qui comprenaient une augmentation de 300 % des revenus par rapport au deuxième trimestre 2020. En conséquence, Draftkings a augmenté ses revenus pour 2021 entre 1,21 milliard et 1,29 milliard de dollars. – une énorme aubaine pour le stock DKNG.

Interrogé sur les bénéfices, le PDG a également déclaré qu’il fallait environ deux à trois ans dans chaque nouvel État pour générer des bénéfices. Le New Jersey est désormais rentable et la société a d’autres États qui atteignent leur seuil de deux ans à la fin de l’année. Ainsi, ces marchés devraient également commencer à générer des bénéfices.

Quant à l’engagement des utilisateurs, les réouvertures ne semblent pas encore avoir affecté l’entreprise. Au deuxième trimestre, DKNG a vu le nombre de payeurs uniques mensuels augmenter de 281 % par rapport à l’année dernière. Si c’est un raté, j’en prendrai trois, s’il vous plaît.

Enfin, Robins a fait un bon point sur le défi auquel son entreprise est confrontée pour garder les utilisateurs heureux.

« Nous sommes un produit de divertissement […] nous le considérons donc non seulement comme une compétition avec d’autres dans notre industrie directe, mais vraiment partout où quelqu’un peut passer son temps ou passer des divertissements discrétionnaires », a déclaré Robins.

L’essentiel sur les actions DKNG

Dans l’ensemble, vous pouvez être sûr d’une chose en ce qui concerne les actions DKNG : si l’innovation en cours oblige Draftkings à perdre de l’argent pendant un certain temps, Robins n’aura aucun problème à garder le robinet sur les dépenses d’innovation.

Des accords comme celui qu’il vient de conclure avec Golden Nugget Online garantiront des bénéfices.

Mais pas tout de suite. En attendant, attendez-vous à ce que Draftkings et Robins continuent de surprendre les investisseurs – dans le bon sens.

