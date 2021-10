DKNG Stock obtient un énorme catalyseur de crypto grâce à Rob Gronkowski

Il existe de nombreuses industries qui deviennent branchées sur la tendance des jetons non fongibles (NFT). Cependant, personne ne le fait tout à fait comme l’industrie du sport. À travers toute la mer des marchés NFT, il est impossible de ne pas tomber sur une sorte de jeton lié au sport à vendre. Et maintenant, des entreprises de plus en plus grandes commencent à s’adapter au marché. C’est parce qu’ils commencent à y voir un endroit lucratif pour gagner un peu de capital. Tenue de paris sportifs DraftRois (NASDAQ :DKNG) est l’une des plus grandes entreprises à tirer parti des NFT en tant que nouveau domaine de profit, et ses récentes nouvelles suscitent l’enthousiasme des détenteurs d’actions DKNG.

DraftKings est l’un des premiers grands utilisateurs de la technologie NFT. La société a lancé son DraftKings Marketplace en août, exposant les fans de sport à une variété de NFT à différents prix. Ce mois-ci, il intensifie sa présence dans le domaine NFT avec des baisses hebdomadaires. La semaine dernière, la société a publié une série de jetons de plus en plus rares représentant la légende olympique Usain Bolt.

La société exploite sournoisement l’accent mis par la culture sportive sur les souvenirs et les objets de collection. Avoir un ballon ou un maillot dédicacé est une pièce maîtresse de toute collection de fans ; c’est une pratique tellement ancrée dans la culture du sport qu’elle est immortalisée dans la pop culture. Pensez à quel point il était blasphématoire que Scott Smalls ait décidé de jouer au ballon avec une balle de baseball signée Babe Ruth dans The Sandlot. Les amateurs de sport adorent un bibelot unique et DraftKings propose la même chose à l’ère numérique.

DKNG Stock cherche à s’élever plus haut avec les NFT des athlètes

Aujourd’hui, DraftKings cherche à faire avancer les choses. Après la vente rapide des NFT Usain Bolt la semaine dernière, la société se prépare maintenant à lancer ses NFT Rob Gronkowski. Ces jetons seront les premiers lancés par DraftKings en collaboration avec la plateforme NFT Un autographe. Co-fondé par le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers et coéquipier de longue date de Gronkowski Tom Brady, il n’y a pas de meilleure collection pour commencer cet effort qu’une célébrant l’extrémité serrée louée. Et naturellement, le partenariat Autograph ajoute à l’enthousiasme suscité par l’action DKNG.

Ce qui est très intéressant à propos de ces NFT, c’est qu’ils ne sont pas achetés avec de la crypto ; dans l’état actuel des choses, DraftKings ne vend ses NFT qu’en USD. Cela rend la barrière à l’entrée assez faible pour ceux qui découvrent la technologie blockchain, car ils n’auront pas à effectuer d’achats cryptographiques pour acheter ces actifs de collection. Les jetons commencent à tomber cet après-midi à partir de 15 heures, et ils continueront à baisser tout au long de la semaine. Compte tenu du succès des tokens Usain Bolt, ces NFT sont susceptibles de se vendre très rapidement.

Le mouvement ne catalyse pas encore d’énormes gains pour les actions DKNG, remarquez; le titre est actuellement en hausse d’un peu moins de 1% cet après-midi. Au contraire, DraftKings s’adapte à l’industrie en plein essor et ajoute à sa valeur fondamentale. Cela en fait un jeu solide pour le long terme. Les investisseurs devraient être impatients de regarder l’action DKNG alors qu’elle continue de plonger sur ce marché.

