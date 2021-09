DL Eyewear, lancé par la star de ‘Schitt’s Creek’ Dan Levy, a une nouvelle embauche – WWD

DL Eyewear – la gamme de lunettes et de lunettes optiques de l’acteur et écrivain de « Schitt’s Creek » Dan Levy – a choisi Elena Doukas en tant que co-directrice créative et présidente, WWD a appris en exclusivité.

“Elena est une force dans le domaine des lunettes depuis plus d’une décennie”, a déclaré Levy, le fondateur de la marque, à WWD dans un communiqué. « J’ai longtemps admiré son œil, son instinct et sa capacité à ouvrir une voie créative unique dans une industrie hautement concurrentielle. DL Eyewear a de la chance de l’avoir et nous attendons avec impatience les nouveaux sommets passionnants que nous atteindrons avec elle à nos côtés.

Doukas était auparavant le directeur de la conception chez Garrett Leight California Optical pendant 11 ans (qui a récemment vendu une participation majoritaire, avec un investissement de 20 millions de dollars, comme l’a rapporté WWD).

Pour sa part, Doukas a déclaré : « Il va sans dire que Dan est un conteur incroyable, et il a une vision tellement unique pour DL Eyewear. J’ai été tellement impressionné par le fait qu’il a maintenu cela, ainsi que l’éthique de la marque, depuis qu’il a créé l’entreprise il y a près de 10 ans. Le système de l’industrie de la mode d’aujourd’hui permet à une marque d’être facilement prise en charge par une mentalité plug and play, et j’ai été tellement inspirée par la cohérence de Dan à vouloir que la réflexion et le soin soient au cœur de chaque décision créative. J’ai hâte de compléter cela avec ma propre connaissance des produits, et je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de rejoindre l’équipe.

Lancé directement au consommateur en 2013, DL Eyewear est vendu exclusivement sur Thisisdl.com.