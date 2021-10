Dlamini et MacDonald, dirigeants ; María Hernández, première espagnole

in

10/01/2021 à 22:11 CEST

La Swazi Nabhule Dlamini et l’Ecossaise Kesley Mac Donald, toutes deux avec un retour de 68 coups (4 sous la normale), mènent l’Estrella Damm Ladies Open, un tournoi du circuit européen féminin (LET) qui se déroule sur le terrain du Terramar Golf Club à Sitges (Barcelone) avec la participation de 126 joueurs -20 espagnols- de 26 nations.

Navarre María Hernández est la joueuse espagnole la mieux classée à la treizième place après avoir présenté une carte de 70 coups (2 ci-dessous) avec des birdies sur les trous 4, 9 et 10 et un bogey sur 7.

A 35 ans et premier espagnol dans l’Ordre du Mérite européen 2021 à la 28e place, Hernández a été formé à l’Université Purdue aux États-Unis, où elle a été élue athlète de l’année en 2008, deux avant de passer au domaine professionnel.

Quant à Nabuhle Dlamani, 29 ans et professionnel depuis 2014, il a connu un départ spectaculaire avec des birdies sur les trous 2, 3 et 4, auxquels il a ajouté un autre sur 8 pour clôturer la manche avec quatre tenus.

La troisième est l’Argentine Magdalena Simmmermacher, 25 ans., professionnel depuis 2019 et numéro 11 de l’Ordre du Mérite. Il a présenté une carte de 69 coups (-3) avec des birdies sur les trous 1, 7 et 11, un ‘eagle’ à 4 (par 5), mais a commis deux erreurs avec des ‘bogeys’ sur les trous 16 et 17.

L’écossais Kesley MacDonald, qui aura 31 ans le 5 octobre, est à égalité avec Dlamani pour la tête après avoir également présenté une manche de 68 coups, avec des birdies sur les trous 3, 9, 13, 15 et 16 et un bogey à 5.

Ce samedi le deuxième tour se dispute dans lequel la coupe sera établie. Les 60 premiers les plus ex aequo disputeront le troisième et dernier tour dimanche.