DLC Dead War ⋆ 10z viral

Il est temps pour Alpha Squad de s’attaquer à une nouvelle mission dans le dernier DLC pour Zombie Army 4: Dead War et cette fois, ils doivent ‘Retourner en Enfer’. Ce nouveau DLC est disponible pour les joueurs possédant le Season Pass 3 et peut également être acheté seul. Parallèlement à cette nouvelle mission, un DLC gratuit rassemble les personnages de Valve’s Laissé 4 morts 2. Coach, Ellis, Nick et Rochelle rejoindront le combat et seront gratuits pour tous les joueurs.

Retour en enfer est la finale du scénario de la saison 3 et ramène les héros en enfer, mais cette fois, il s’agit de la manifestation hantée de l’esprit de Schweiger. Survivre à ce nouvel Enfer est essentiel pour libérer Schweiger du Vide créé par le Baron Umbra.

Le nouveau DLC comprend également un certain nombre d’autres éléments, notamment :

Pack de couvre-chefs d’horreur. Pack d’armes de fusée éclairante. Skins d’armes Van Helsing. Pack de charmes d’horreur 2.

Découvrez les sinistres secrets qui ont déclenché l’apocalypse des zombies et aventurez-vous au plus profond de l’enfer alors que vous courez pour sauver un allié déchu d’un destin pire que la mort – un espace connu uniquement sous le nom de Vide. Les forces de l’occultisme auront-elles leur victoire finale, ou la cloche sonnera-t-elle pour elles ?

Le Retour en enfer Le contenu téléchargeable est disponible dès maintenant dans le cadre du Season Pass 3 et peut également être acheté séparément pour 5,59 £ / 6,99 $ / 6,99 €. Le Gauche 4 morts 2 Le pack de personnages peut être téléchargé gratuitement dès maintenant. Le Season Pass 3 peut être acheté pour 29,99 £ / 34,99 $ / 34,99 €.

