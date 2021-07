DLF affiche un bénéfice net de Rs 339 crore au premier trimestre

in

« L’activité locative poursuit sa performance soutenue. La location de bureaux a augmenté de 12% en glissement annuel tandis que le segment de la vente au détail a de nouveau été touché », a déclaré le développeur.

Le promoteur immobilier DLF a annoncé lundi un bénéfice net consolidé de Rs 339 crore au cours du trimestre avril-juin de l’exercice 22 contre une perte nette de Rs 73 crore au cours de la période de l’année dernière, aidé par une demande « encourageante » dans le segment résidentiel.

Son revenu total a augmenté de 92% en glissement annuel (en glissement annuel) pour atteindre 1 242 Rs au cours du trimestre de juin de cet exercice. L’Ebitda a augmenté plusieurs fois sur une base annuelle pour atteindre 498 crores de roupies au cours de la même période. DLF a recommandé un dividende de Rs 2 par action.

« Nous assistons à une demande encourageante dans le secteur résidentiel. Depuis la pandémie, la demande inhérente de logements a augmenté. Il a réaffirmé que la maison est l’endroit le plus sûr et constitue une catégorie d’actifs importante pour la plupart des familles. Les nouvelles réservations de ventes ont affiché des performances soutenues séquentiellement et se sont élevées à 1 014 crores de roupies, reflétant une croissance annuelle de 567 % », a déclaré DLF.

Le lancement de sols indépendants à travers Gurgaon continue de recueillir une réponse enthousiaste de la part du marché et a montré des tendances d’absorption saines. DLF a enregistré une réservation de ventes de nouveaux produits de Rs 542 crore au premier trimestre de l’exercice 22. Le segment du luxe reste attractif, les camélias connaissant une demande soutenue malgré la résurgence de Covid, a-t-il ajouté.

Sa branche de location, DLF Cyber ​​City Developers (DCCDL) a déclaré un chiffre d’affaires consolidé de Rs 1 041 crore au premier trimestre de l’exercice 22 contre Rs 929 crore l’année dernière. L’Ebitda s’élevait à Rs 815 crore contre Rs 729 crore il y a un an, tandis que le bénéfice net s’élevait à « 202 crore contre Rs 160 crore au cours de la même période. Il a signalé une génération de trésorerie excédentaire de Rs 112 crore.

L’activité de location est confrontée à une dislocation temporaire, a déclaré DLF, ajoutant « Avec le gouvernement menant la campagne de vaccination et permettant aux entreprises de le faire également, il est prévu que le personnel vacciné des entreprises commencera à reprendre le travail progressivement au cours des prochains mois. La demande de bureaux devrait revenir au second semestre ».

Le commerce de détail connaît des bouleversements à court terme avec des blocages locaux intermittents. Cependant, tous les centres commerciaux de l’entreprise sont opérationnels, avec certaines restrictions. Depuis l’ouverture de ces centres commerciaux, on assiste à une augmentation régulière de la fréquentation, reflétant la tendance de la seconde moitié de l’exercice 21.

« Le développement de nouveaux produits reste sur la bonne voie. Nous continuons de travailler à la préparation de DCCDL REIT et prévoyons d’y parvenir d’ici la fin de l’exercice », a déclaré DLF.

