DLF Cyber ​​City Developers reçoit la certification LEED Zero Water du US Green Building Council

DLF Cyber ​​City Developers Ltd (DCCDL), la filiale de location de DLF Ltd, a obtenu la certification LEED Zero Water de l’USGBC, qui est certifiée par Green Business Certification Inc.

En Inde, DCCDL est désormais le premier développeur commercial et le plus grand au monde à atteindre LEED Zero Water for Cybercity, Gurugram. DCCDL est maintenant le premier propriétaire de projet au monde à dépasser un million de pieds carrés bruts certifiés LEED Zero. Cela fait également de DCCDL le leader mondial de LEED Zero Water.

La certification LEED Zero Water reconnaît les bâtiments qui atteignent un bilan d’utilisation d’eau potable de zéro sur une période de 12 mois. LEED Zero vérifie la réalisation des objectifs nets zéro et signale le leadership du marché dans l’environnement bâti. Alors que l’environnement bâti continue d’élever les normes pour un avenir régénératif, LEED Zero devient le nouvel objectif de nombreux bâtiments, communautés et villes à travers le monde.

« La certification LEED Zero Water décernée au DCCDL nous a élevé au classement mondial des pratiques environnementales et durables. C’est un honneur pour le pays et le DCCDL alors que nous continuons à construire des actifs de classe mondiale respectueux de l’environnement et durables. Cette certification est délivrée après avoir obtenu la cote LEED Platinium par le US Green Business Council. Cela réitère notre engagement envers nos parties prenantes et l’écosystème dans lequel nous opérons », a déclaré Sriram Khattar, directeur général de l’activité de location.

« Nos équipes d’ingénierie et techniques sont engagées dans la conservation de l’eau. Nous avons mis en œuvre des solutions innovantes pour réduire l’utilisation d’eau douce en mettant en œuvre des technologies économes en eau qui maximisent l’utilisation d’eau recyclée et génèrent également des sources d’eau alternatives. LEED Zero Water témoigne de l’engagement de DCCDL envers les objectifs nets zéro et nous travaillons également à la certification de la partie restante de notre portefeuille », a déclaré Gautam Dey, directeur exécutif, Ingénierie.

« La certification LEED Zero Water est une autre étape importante pour DLF en termes d’engagements envers les objectifs nets zéro et les distingue également de leurs pairs. La certification LEED Zero Water valide la position de DLF en tant que leader mondial et organisation responsable dans son engagement envers la durabilité et la conservation de l’eau », a déclaré Gopalakrishnan Padmanabhan, directeur général – GBCI-Asie du Sud-Est et Moyen-Orient, GBCI.

