DLF lancera 35 mn de nouveaux projets à moyen terme avec un potentiel de vente d’environ Rs 40 000 cr

Haussier de la demande pour les propriétés résidentielles et commerciales, Realty Major DLF Ltd a identifié un solide pipeline de nouveaux projets et lancera une superficie de 35 millions de pieds carrés à moyen terme avec un potentiel de vente d’environ Rs 40 000 crore. Dans une présentation aux analystes, DLF a mentionné que près de 8 millions de pieds carrés seront lancés au cours de la seconde moitié de l’exercice en cours. Pour développer son activité, la société a déclaré : « Environ 35 millions de pieds carrés de nouveaux produits sont prévus à moyen terme. » Ces projets seront lancés dans des emplacements établis avec une infrastructure en place.

« Offres diversifiées : des produits de qualité dans plusieurs catégories pour différents segments cibles et plusieurs emplacements », a-t-il déclaré. Selon la présentation, le potentiel de chiffre d’affaires total du projet de 35 millions de pieds carrés est de Rs 36 000 à 40 000 crore.

Selon le calendrier de lancement, DLF a déjà lancé 2 millions de pieds carrés jusqu’en septembre de cette année sur les 35 millions de pieds carrés prévus à moyen terme. Au cours de la seconde moitié de cet exercice, elle vise le lancement de 7,7 millions de pieds carrés de projets.

Le pipeline de lancement pour les exercices 2022-23 et 2023-24 s’élève à 6,4 millions de pieds carrés et 7,2 millions de pieds carrés. Les 12,2 millions de pieds carrés restants seront lancés au-delà de FY’24. En termes de potentiel de vente, DLF s’attend à générer Rs 12 000 à 15 000 crore de son prochain projet de logement à Moti Nagar, près du centre de Delhi.

La société, avec son partenaire en coentreprise, développe un projet de 8 millions de pieds carrés à Delhi, dont 2 millions de pieds carrés seront lancés d’ici mars de l’année prochaine. DLF a également identifié 10 millions de pieds carrés de logements haut de gamme/luxe pour des lancements ayant un potentiel de vente de Rs 10 000 à 10 500 crore. Il prévoit également de lancer 9 millions de pieds carrés de maisons de valeur dans la région de Gurugram, Chennai et Chandigarh pour une valeur de vente de Rs 4 500 crore.

Du côté de l’immobilier commercial, DLF développe un parc de bureaux à Gurugram avec un partenaire de joint-venture basé aux États-Unis, Hines. La taille totale de ce projet est de 3 millions de pieds carrés avec un potentiel de vente de Rs 6 000 à 7 000 crore. Cela mis à part, DLF prévoit de lancer un parc informatique à Noida ainsi que des espaces commerciaux à Gurugram et dans la capitale nationale.

Sur la reprise de la demande de logements, DLF a déjà vendu des propriétés résidentielles de plus de Rs 2 500 crore au cours des deux premiers trimestres de cet exercice. Au début de cet exercice, la société avait donné une estimation de Rs 1 000 réservations de ventes crore chaque trimestre. DLF a déclaré que de nouveaux lancements de projets résidentiels généreraient des flux de trésorerie sains à l’avenir. « Génération d’un excédent de trésorerie à moyen terme après avoir fait face aux sorties de fonds de la construction à court terme », a déclaré la société.

DLF a réduit sa dette nette de 16% au cours de la période juillet-septembre à Rs 3 985 crore contre Rs 4 745 crore à la fin du trimestre de juin de cet exercice. « Inventaire terminé et créances du projet suffisants pour acquitter tous les passifs courants », a-t-il déclaré. La semaine dernière, DLF a annoncé une augmentation de 66% de son bénéfice net consolidé à Rs 378,12 crore pour le trimestre terminé en septembre, contre Rs 227,75 crore au cours de la période de l’année dernière.

Le revenu total, cependant, a baissé à Rs 1 556,53 crore au deuxième trimestre de l’exercice en cours, contre Rs 1 723,09 crore au cours de la période correspondante de l’année précédente.

Dans un communiqué publié jeudi, le PDG de DLF, Ashok Kumar Tyagi, a déclaré : « Nous sommes encouragés par l’augmentation des ventes de logements et l’amélioration des sentiments des consommateurs dans tous les segments et restons déterminés à proposer de nouvelles offres sur le marché. « Nous pensons que nos offres de qualité sur l’ensemble de notre inventaire achevé, la croissance de notre pipeline de nouveaux produits couplée à un bilan renforcé ont placé la société dans une position unique pour se développer et tirer parti de ce cycle de croissance », a-t-il déclaré. DLF a jusqu’à présent développé 153 projets immobiliers et développé une superficie d’environ 330 millions de pieds carrés.

La société dispose actuellement d’un potentiel de développement de 215 millions de pieds carrés dans les segments résidentiel et commercial. Le groupe possède un portefeuille de rentes de plus de 35 millions de pieds carrés. DLF est principalement engagée dans le développement et la vente de propriétés résidentielles (l’« activité de développement ») et le développement et la location de propriétés commerciales et de vente au détail (l’« activité de rente).

