DLF Q2 FY22 bénéfice net en hausse de 61% à Rs 380 crore

DLF a annoncé jeudi un bond de 61% en glissement annuel de son bénéfice net consolidé à Rs 380 crore pour le trimestre juillet-septembre, aidé par une forte dynamique dans le secteur résidentiel, en particulier le segment du luxe.

Cependant, le chiffre d’affaires consolidé du promoteur immobilier pour le deuxième trimestre de l’exercice 22 a chuté de 10 % en glissement annuel pour atteindre 1 557 crore de roupies. Les collections ont augmenté de 150 % pour atteindre 1 448 crores de roupies au cours de la même période.

DLF a déclaré que les activités résidentielles continuent sur une trajectoire de croissance avec une traction saine et une forte dynamique de la demande dans tous les segments et zones géographiques. Les nouvelles réservations de ventes ont affiché une solide performance au cours du trimestre de septembre et se sont élevées à 1 512 crores de roupies, reflétant une croissance de 77 % en glissement annuel.

« Le segment du super luxe a affiché une surperformance avec ‘The Camellias’ enregistrant de nouvelles ventes record de Rs 1 037 crore au cours du trimestre. La demande pour nos nouveaux produits de sols indépendants sur le marché de Gurgaon continue de témoigner d’une absorption saine. La monétisation de notre inventaire achevé sur tous les marchés continue de gagner du terrain », a déclaré la société.

