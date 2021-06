DLF s’attend à un grand intérêt des consommateurs pour les projets résidentiels de luxe de faible hauteur

Un autre point positif est le cycle de conversion de trésorerie plus court conduisant à une meilleure génération de flux de trésorerie, par rapport aux townships.

DLF ouvrira les réservations pour son projet résidentiel haut de gamme phare, Midtown dans le centre de Delhi, d’ici octobre 2021. Le projet est actuellement en construction et est proche de son autre offre de luxe, Capital Greens.

La direction de DLF, dans son appel post-bénéfice du 12 juin, a déclaré que la société était très optimiste pour Midtown et que les réservations ouvriraient en octobre de cette année. La taille totale du projet est de 8 millions de pieds carrés (MSF), dont 2,1 MSF seront livrés d’ici la seconde moitié de FY22 et les 6 MSF restants après FY24. Le potentiel de vente total du projet est de Rs 12 000 à 15 000 crore.

DLF Midtown est situé à Shivaji Marg, Moti Nagar à New Delhi. DLF Midtown (DMPL) est une coentreprise à 50/50 entre DLF et le fonds souverain de Singapour, GIC.

La société continuera à se concentrer sur l’immobilier résidentiel de luxe avec des projets de logements haut de gamme / de luxe de 10 MSF ayant un potentiel de vente de Rs 10 000 à 10 500 crore prévus au cours des 2-3 prochains exercices, a-t-il ajouté.

Un autre développement majeur est l’accent mis par la société sur le développement tracé. DLF dans son appel de résultats a déclaré que les logements de faible hauteur avaient connu un revirement important au cours du dernier exercice. La demande a été attribuée aux consommateurs à la recherche d’unités indépendantes plus grandes situées au milieu d’une ceinture verte.

En outre, ces projets ont un temps d’exécution plus rapide de 12 à 18 mois par rapport à une augmentation élevée, qui peut prendre jusqu’à 24 mois. Un autre point positif est le cycle de conversion de trésorerie plus court conduisant à une meilleure génération de flux de trésorerie, par rapport aux townships.

DLF se concentrera sur les étages indépendants de faible hauteur à Gurgaon et Panchkula au cours des deux prochaines années, a déclaré une source ajoutant: «La raison étant que leurs développements tracés sont situés dans des emplacements et des quartiers de premier ordre. Les acheteurs de ces étages indépendants auront un accès instantané aux infrastructures sociales et de divertissement existantes comprenant des écoles, des centres commerciaux, des installations de loisirs telles que des clubs et la proximité de Cybercity, etc. tout en emménageant dans une localité de choix ».

De plus, les étages indépendants ont un prix attractif, ce qui aide l’acheteur à acheter une propriété de premier ordre à un coût abordable. Par exemple, un terrain de 300 mètres carrés a un taux de marché de Rs 1,5 lakh par mètre carré à Gurgaon. Le coût de construction de la parcelle s’élève à environ Rs 2 crore. Le coût total pour l’entreprise est donc de 6,5 crores. Un terrain a 4 étages, et chaque étage est au prix de Rs 2,5 crore. Ainsi, après déduction du coût du terrain et de la construction, l’entreprise obtient environ 3 crores par parcelle.

