DLF va augmenter les prix de son portefeuille de produits résidentiels

Les camélias ont connu une demande soutenue. En avril-juin, il a signalé une réservation de vente de Rs 330 crore pour 0,1 MSF. Il a une superficie totale de 3,6 MSF, dont 2,4 MSF ont été réservés jusqu’à présent. Le projet de logements a enregistré des ventes constantes à deux chiffres au cours des 4 derniers trimestres.

Étant donné que les étages indépendants et les logements de luxe connaissent une bonne demande, DLF prévoit à nouveau d’augmenter les prix de manière sélective dans son activité résidentielle. L’entreprise a déjà augmenté les prix trois fois entre novembre de l’année dernière et mars 2021 sur des étages indépendants à Gurgaon, en plus de supprimer certaines remises sur les camélias.

Bien que le promoteur immobilier n’ait pas fourni de détails sur les produits susceptibles de connaître une hausse de prix, il a indiqué que l’augmentation devrait être inférieure à 5 % pour l’exercice en cours. DLF souhaite rénover ses logements haut de gamme et à revenu intermédiaire, qui n’ont cessé de susciter l’intérêt des acheteurs au cours des 8 à 12 derniers mois.

Lors de son appel aux résultats trimestriels mardi, DLF a déclaré qu’il « envisageait » d’augmenter les prix « de manière sélective » dans l’ensemble du portefeuille de produits résidentiels en fonction de la demande du marché. Sur une base moyenne pondérée, l’augmentation des prix pourrait se traduire par « moins de 5 % », que l’entreprise s’attend à conserver au cours de l’exercice 22. Dans sa présentation des résultats du premier trimestre de l’exercice 22, la société a également déclaré qu’elle explorait une “augmentation de prix judicieuse conforme à l’acceptabilité du marché”.

DLF a lancé des étages indépendants dans la phase 3 (Gurgaon) à 11 000 Rs par pied carré en novembre de l’année dernière. Plus tard en février 2021, les prix ont été portés à 12 500 Rs par pied carré, se traduisant par une croissance de 14% sur une base comparable entre novembre 2020 et mars de cette année.

En mars 2021, la société a lancé des étages indépendants dans la phase 1 à un prix d’environ 15 000 roupies le pied carré. Cependant, elle a souligné que le rallye était largement motivé par l’emplacement stratégique du projet. DLF a également réduit les remises sur les logements ultra-luxueux, Camellias, qui représentent environ 4 à 5 % et se traduisent par une meilleure récupération de 1 500 à 2 000 Rs par pied carré.

La société a déclaré avoir reçu une réponse encourageante sur les étages indépendants de la ville de DLF et de New Gurgaon, justifiant la demande et l’acceptabilité des produits. Les nouveaux produits, qui incluent le développement tracé à Gurgaon, ont enregistré des ventes de Rs 542 crore pour 0,5 million de pieds carrés (MSF) au premier trimestre de l’exercice 22. Jusqu’à présent, il a réservé 1,3 MSF d’espace dans le projet réparti sur 1,5 MSF.

DLF ouvrira les réservations de vente pour son projet phare de luxe haut de gamme, Midtown dans le centre de Delhi, au cours de la seconde moitié de FY22. À l’heure actuelle, l’entreprise est occupée avec les approbations RERA pour les condos de grande hauteur. La taille du projet est de 8 MSF, dont 2,1 MSF seront livrés d’ici le S2 FY22 et les 6 MSF restants après FY24. Le potentiel de vente total de Midtown est de Rs 12 000 à 15 000 crore.

